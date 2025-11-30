Rajasthan: भजनलाल सरकार जल्द लॉन्च करेगी पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी, रोजगार के खुलेंगे नए द्वार

मोबाइल और कंप्यूटर में: प्रोसेसर (सीपीयू), ग्राफिक्स चिप, रैम, स्टोरेज-सब सेमीकंडक्टर चिपें हैं। फोन की स्पीड, कैमरा, इंटरनेट इसी पर निर्भर है।

वाहनों में: कारों में 100 से अधिक चिप लगती हैं। इंजन कंट्रोल, ब्रेक सिस्टम, सेंसर, एयरबैग, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैनेजमेंट सब चिप-आधारित हैं।

टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, 3 एसी में: स्मार्ट फंक्शन तापमान नियंत्रण, ऑटोमेटिक सेंसर, सब चिप के कारण संभव है।

इंटरनेट और संचार में: राउटर, सर्वर, टावर, 5जी उपकरण, सभी में हाई-परफॉर्मेंस चिपें काम करती हैं।

रक्षा और स्पेस मेंः मिसाइल, ड्रोन, सैटेलाइट, रडार, सबकी कमांड और नेविगेशन सिस्टम चिप आधारित।

मेडिकल उपकरणों में: एमआरआइ, सीटी स्कैन, मॉनिटरिंग मशीनें और लाइफ सपोर्ट सिस्टम में सेमीकंडक्टर जरूरी हैं।