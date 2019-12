भरतपुर: अंतिम बार नई नवेली दुल्हन से जवान ने कहा- 'पांच मिनट में करता हूं कॉल', CM गहलोत बोले- 'ये सर्वोच्च बलिदान'

भरतपुर/जयपुर

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में सोमवार-मंगलवार रात हुए बम विस्फोट में रूपवास थाना क्षेत्र के गांव बरौली ब्राह्मण निवासी 22 वर्षीय सौरभ कटारा ( Rajasthan jawan martyr ) और उसका एक साथी जवान भी शहीद ( Bharatpur soldier martyr ) हो गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Cm Ashok Gehlot ) ने ट्वीट कर शहीद की शहादत को सलाम करते हुए लिखा है कि सौरभ कटारा ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी इस सबसे कठिन समय में अपने परिवार के सदस्यों के साथ खड़े हैं, भगवान उन्हें शक्ति दे।

Salute the martyrdom of our brave soldier #Bharatpur, #Rajasthan's Sh. Saurabh Katara, who made the supreme sacrifice in Kupwara in #JammuAndKashmir. We all stand with his family members in this most difficult time...May God give them strength.