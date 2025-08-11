राजस्थान में शिक्षक भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, गहलोत राज में ऐसे बन गए 123 टीचर, अब SOG ने कसा शिकंजा

एसओजी को पूर्ववर्ती सरकार के दौरान शिक्षक भर्ती के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। इस पर उन्होंने शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र भेजकर जांच कर रिपोर्ट भेजने के लिए कहा था। संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा की और से संभागवार जांच रिपोर्ट बीकानेर, चूरू, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, पाली की ओर से निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजी गई। कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने ई-हस्ताक्षरित जांच रिपोर्ट 4 अप्रेल 2025 को तस्दीक की, जिसमें कुल 123 अभ्यर्थियों की फोटो एवं हस्ताक्षरों का मिलान नहीं हुआ या डिग्री संदिग्ध मिली। इन सभी अभ्यर्थियों की सूची एसओजी को सौंपी गई।