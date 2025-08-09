राजस्थान में SOG की बड़ी कार्रवाई, पूर्व CM गहलोत की सुरक्षा में तैनात जवान को पकड़ा; बेटे को भी दबोचा

जानकारी के मुताबिक, राजकुमार यादव वर्तमान में जयपुर पुलिस लाइन में थे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दी गई सुरक्षा में हैं। हालांकि, राजकुमार यादव गहलोत के निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) नहीं हैं। जयपुर पुलिस लाइन ने पूर्व मुख्यमंत्री को दो सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराए थे, जिनमें से एक राजकुमार यादव थे। SOG को संदेह है कि राजकुमार और उनके बेटे भरत का पेपर लीक के एक बड़े नेटवर्क से संबंध हो सकता है, जिसके चलते दोनों को हिरासत में लिया गया है।