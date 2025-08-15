Jaipur: महिलाओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी, परिवहन विभाग ने बनाई ये योजना

जेसीटीएसएल की लो-फ्लोर बसों में महिलाओं के साथ अभद्रता, छेड़छाड़ और चोरी जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं। लेकिन इनके समाधान के लिए कोई प्रभावी शिकायत प्रणाली मौजूद नहीं है। दूसरी ओर, राजस्थान रोडवेज की नई बसों में पैनिक बटन और कंट्रोल रूम जैसी सुविधाएं शुरू की गई हैं, लेकिन शहर की बस सेवाएं इससे अब भी वंचित हैं।