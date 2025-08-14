Patwari Exam: राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा ड्यूटी में भारी चूक, देर रात जारी हुआ नया आदेश

राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश महामंत्री नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि आदेशों में कई विद्यालयों के पूरे स्टाफ की ड्यूटी लगा दी गई है। यहां तक कि जो कर्मचारी लंबे समय से चिकित्सा अवकाश पर हैं, उनके नाम भी सूची में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को 14 अगस्त को कार्यग्रहण करना है, ऐसे में जिन विद्यालयों का पूरा स्टाफ ड्यूटी पर भेजा गया, वहां स्कूल खोलना मुश्किल होगा। इसके साथ ही 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों पर भी असर पड़ रहा है।