Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टोंक

Tonk: अब महात्मा गांधी स्कूल की छत से गिरा प्लास्टर तो मच गया हड़कंप, अफरा-तफरी में बाहर भागे बच्चे

Mahatma Gandhi School Roof Plaster Fell: कई छात्र तो पोषाहार बनाने वाली रसोई पर होकर छत से नीचे कूद गए तथा स्कूल में मची अफरा-तफरी और कूदते बच्चों को देखकर स्कूल स्टाफ भी घबरा गया।

टोंक

Akshita Deora

Aug 14, 2025

राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में बरामदे की छत से गिरा प्लास्टर

Rajasthan News: महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दत्तवास की दूसरी मंजिल के बरामदे के छत का प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा गिरने से स्कूल में हड़कंप मच गया। प्लास्टर गिरने की तेज आवाज के बाद देखते ही देखते विद्यार्थी कक्षा-कक्षों से बाहर निकल इधर-उधर भागने लगे। इससे स्कूल में अफरा-तफरी मच गई।

बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। कई बच्चे घबरा कर ऊपर से नीचे कूद गए। लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। इससे राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में बड़ा हादसा टल गया।

विद्यार्थियों के अनुसार बुधवार को रोज की तरह स्कूल में कक्षाएं चल रही थी। सुबह करीब 11:40 बजे कक्ष-कक्षों के बाहर बने बरामदे की छत का प्लास्टर धड़ाम से गिर गया। उसकी आवाज सुनकर विद्यार्थी कक्षा-कक्षों से बाहर आ गए और छत से गिरे प्लास्टर को देखकर इधर-उधर दौड़ने लगे।

ये भी पढ़ें

मां-बाप के नहीं सूख रहे आंसू… एक परिवार ने खोए सगे भाई-बहन, मां बोली- ‘आंगन में खेलने वाला अब कोई नहीं’
झालावाड़
jhalawar news

कई छात्र तो पोषाहार बनाने वाली रसोई पर होकर छत से नीचे कूद गए तथा स्कूल में मची अफरा-तफरी और कूदते बच्चों को देखकर स्कूल स्टाफ भी घबरा गया। शिक्षकों ने तुरंत बच्चों को दूसरी मंजिल से नीचे उतारा और सभी स्कूल ग्राउंड में एकत्रित किया।

स्कूल में मची अफरा-तफरी से आसपास के ग्रामीण एकत्रित होने लगे। इस दौरान स्टाफ ने आपस में चर्चा की और प्रिंसिपल ने स्कूल के बच्चों की छुट्टी करने का निर्णय लिया। स्कूल में छत का प्लास्टर गिरने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। ग्रामीण स्कूल के बाहर एकत्रित होने लगे।

मौके पर पहुंचे उपसरपंच गुमान सिंह नेतृत्व में ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए बताया कि स्कूल में करीब आठ वर्ष पूर्व ऊपर की मंजिल बनी थी। ऊपर की मंजिल के निर्माण के दौरान ठेकेदार व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से भवन में घटिया सामग्री से निर्माण करवाया। जिससे आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया।

उपसरपंच ने बताया कि उक्त स्कूल भवन में कई जगह दरारें पड़ी हैं। समय रहते स्कूल भवन की मरम्मत करवाना आवश्यक है। स्कूल भवन निर्माण ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जिला प्रशासन से मांग की है। ग्रामीण ने बताया कि घटना की सूचना के बाद मौके पर शिक्षा विभाग, उपखंड प्रशासन और पुलिस प्रशासन के नहीं पहुंचने पर आक्रोश जताया।

भगदड़ व कूदने से भी हो सकता था हादसा

ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में छत का प्लास्टर गिरने से घबराए बच्चे झालावाड़ में हुए हादसे के डर से इधर-उधर भागने लगे तथा नीचे कूद गए जिससे स्कूल में एक और हादसा होते-होते टल गया। भगदड़ और नीचे कूदने से बच्चों के कुछ नहीं हुआ।
भगदड़ को स्कूल प्रशासन ने तत्काल संभाल लिया अन्यथा एक बड़ी घटना घट सकती थी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान रोडवेज की यात्रा 5 दिन के लिए ‘FREE’, RSRTC ने की घोषणा; 6 लाख परीक्षार्थियों को मिलेगा फायदा
जयपुर
rajasthan raodways

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 08:16 am

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Tonk: अब महात्मा गांधी स्कूल की छत से गिरा प्लास्टर तो मच गया हड़कंप, अफरा-तफरी में बाहर भागे बच्चे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.