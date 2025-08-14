Tonk: अब महात्मा गांधी स्कूल की छत से गिरा प्लास्टर तो मच गया हड़कंप, अफरा-तफरी में बाहर भागे बच्चे

उपसरपंच ने बताया कि उक्त स्कूल भवन में कई जगह दरारें पड़ी हैं। समय रहते स्कूल भवन की मरम्मत करवाना आवश्यक है। स्कूल भवन निर्माण ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जिला प्रशासन से मांग की है। ग्रामीण ने बताया कि घटना की सूचना के बाद मौके पर शिक्षा विभाग, उपखंड प्रशासन और पुलिस प्रशासन के नहीं पहुंचने पर आक्रोश जताया।