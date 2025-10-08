जयपुर के लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी: JDA मुख्यालय के बाहर खुलेंगे नए रीजनल ऑफिस, IAS-RAS अधिकारियों की बढ़ेगी संख्या

इसके लिए जेडीए का काडर स्ट्रेंथ पहले ही हो चुका है। जेडीए मुख्यालय के बाहर चार रीजनल कार्यालयों में अतिरिक्त आयुक्त के तौर पर आइएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। इन कार्यालयों में लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। ऐसे में लोगों को मुख्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काडर स्ट्रेंथ में 4 आइएएस और 11 नए आरएएस दिए गए हैं। सूत्रों की मानें तो हर रीजनल कार्यालय के अधीन दो से पांच जोन होंगे।