जयपुर के लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी: JDA मुख्यालय के बाहर खुलेंगे नए रीजनल ऑफिस, IAS-RAS अधिकारियों की बढ़ेगी संख्या

फोटो: पत्रिका
Good News: मनमाने तरीक़े से JDA रीजन बढ़ाने के बाद अब जोन के पुनर्गठन की तैयारी जेडीए में युद्ध स्तर पर चल रही है। माना जा रहा है कि इस माह के अंत तक नए जोन धरातल पर आ जाएंगे। नए जोन को संभालने के लिए आइएएस और आरएएस अधिकारियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। अभी जेडीए में 18 जोन हैं जो बढ़कर 27 हो जाएंगे।
इसके लिए जेडीए का काडर स्ट्रेंथ पहले ही हो चुका है। जेडीए मुख्यालय के बाहर चार रीजनल कार्यालयों में अतिरिक्त आयुक्त के तौर पर आइएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। इन कार्यालयों में लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। ऐसे में लोगों को मुख्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काडर स्ट्रेंथ में 4 आइएएस और 11 नए आरएएस दिए गए हैं। सूत्रों की मानें तो हर रीजनल कार्यालय के अधीन दो से पांच जोन होंगे।
● अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, वरिष्ठ नगर नियोजक और उप नगर नियोजक स्तर के अधिकारियों का पदस्थापन किया जाएगा।
● अतिक्रमण व अवैध निर्माण संबंधी प्रकरणों में कार्रवाई के लिए रीजनल कार्यालय में अधिकारियों को तैनात किया जाएगा।
● मौजूदा जोन 1 से 8 तक की सीमाओं में नहीं किया कोई बदलाव
● जोन 9 से 14 तक की सीमाओं में किया गया है फेरबदल
● पृथ्वीराज नगर-उत्तर और दक्षिण के 4 जोन को 2 में किया समाहित
● जोन 15 से 25 तक किए गए नए जोन सृजित
