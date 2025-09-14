राजस्थान से बड़ी खबर, 42 साल के पति का हुआ लिवर खराब, पत्नी ने दिया अपना हिस्सा, बचाई जान

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ दीपक माहेश्वरी ने बताया कि मरीज 42 वर्षीय जयपुर निवासी है, जो लंबे समय से लिवर संक्रमण से जूझ रहा था। हालात इतने गंभीर हो गए कि डॉक्टरों ने लिवर ट्रांसप्लांट को ही अंतिम विकल्प बताया। ऐसे में पत्नी ने हिम्मत दिखाई और अपने लिवर का हिस्सा दान करने का फैसला किया। दो महीने तक चली तैयारी और 15 घंटे लंबे ऑपरेशन के बाद यह ट्रांसप्लांट सफल रहा। कल शाम करीब सात बजे यह आपरेशन कंपलीट हुआ। फिलहाल डोनर और रिसीवर दोनों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। दोनों सात दिन तक डॉक्टरों की देखरेख में रहेंगे।