राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को किया उम्रकैद से बरी, यह है पूरा मामला…

मामला 20 अप्रैल 2015 का है, जब पिंडवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि संजय कुमार ने मदन झा की हत्या पिकअप वैन से टक्कर मारकर की। शिकायतकर्ता संजीत झा ने बताया था कि घटना से पहले संजय ने मदन की पत्नी रंजू झा से गलत संबंध बनाने की कोशिश की थी और इस वजह से दोनों परिवारों में दुश्मनी थी। 19 अप्रैल 2015 को आरोपी ने धमकी दी थी कि वह मदन झा की हत्या कर देगा। उसी रात मदन झा को वाहन ने टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई।