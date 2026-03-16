जयपुर रेंज में ड्रग्स तस्करी पर बड़ा सवाल, 148 में से 32 थानों में NDPS का शून्य रिकॉर्ड, तस्करी नहीं या पुलिस की सुस्ती?

Jaipur Range NDPS Cases: राजस्थान में मादक पदार्थों की तस्करी का नेटवर्क लगातार नए इलाकों में जड़े जमाने की कोशिश कर रहा है। जयपुर रेंज पुलिस की ओर से थाना स्तर पर किए गए एनडीपीएस एक्ट मामलों के विश्लेषण में चौंकाने वाली स्थिति सामने आई है। रेंज के 8 जिलों के कुल 148 थानों में से 32 थाने ऐसे हैं, जहां पिछले लंबे समय से नशे की तस्करी का एक भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। इन आंकड़ों ने दो तरह की संभावनाओं को जन्म दिया है।