Heart Health: सर्वे में बड़ा खुलासा, मेनोपॉज के बाद महिलाओं में इसलिए होता है ह्रदय रोग

सर्वे रिपोर्ट के नतीजे के अनुसार 83 फीसदी महिलाएं मेनोपॉज के बाद बढ़ते ह्रदय रोग जोखिम से पूरी तरह अनजान है। पता चला कि, 50 फीसदी से ज्यादा महिलाएं ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की जांच तब करवातीं हैं, जब वे बीमार हो जाती है या बीमार महसूस करती है। इतना ही नहीं, कई केस ऐसे भी सामने सामने आए हैं, जिसमें इस तरह की जांच कभी करवाई ही नहीं गई। सर्वे में यह भी सामने आया कि ज्यादातर महिलाएं आहार और व्यायाम को ही ह्रदय स्वास्थ्य की कुंजी मानती हैं। जबकि असल में हार्मोनल बदलाव, तनाव और मेनोपॉज के बाद के शारीरिक परिवर्तन भी उतने ही बड़े कारक हैं। ऐसे में उन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसी स्थिति में ह्रदयरोग का जोखिम बढऩा तय है।