IMD Alert: मौसम विभाग का बड़ा अपडेट, राजस्थान में थमा बारिश का दौर!

मौसम विभाग की मानें तो पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में तेजी से गिरावट जारी रहेगी। इस दौरान केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं, पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में भी आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में तेजी से गिरावट हो सकती है। 11 सितंबर से प्रदेश के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की प्रबल संभावना है।