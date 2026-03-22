Govt Job: विद्युत निगम भर्ती में बड़ा अपडेट, तकनीशियन मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 24 से 27 नवंबर 2025 के बीच किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के लगभग दस गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया गया था। मुख्य परीक्षा में कुल 23 हजार 789 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि उत्पादन निगम ने मात्र एक महीने के भीतर ही मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया, जो प्रशासनिक दक्षता का उदाहरण माना जा रहा है।