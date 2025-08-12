Bisalpur Dam Gates: बारिश नहीं होने के कारण 18 दिन बाद बीसलपुर बांध का खुला है मात्र एक गेट

Bisalpur Dam news: जयपुर। बीसलपुर बांध से एक बड़ी खबर आ रही है। बीसलपुर बांध के सभी गेट अब धीरे-धीरे बंद हो जा रहे हैं। एक मात्र खुले गेट की हाइट भी अब घटा दी है। अब यह गेट केवल नाम मात्र का ही खुला है। इस गेट को 0.10 मीटर की हाइट से खोलकर छह सौ क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।
बीसलपुर बांध के गेट इस बार 24 जुलाई को खुले थे। क्षेत्र में भारी बारिश होने व त्रिवेणी से लगातार पानी की आवक होने के कारण बांध के गेटों की संख्या व हाइट बढाई गई। इस बार बांध के अधिकतम छह गेट खोले गए और इनकी दो से तीन मीटर की हाइट तक बढाई गई।
अब धीरे-धीरे त्रिवेणी में पानी की आवक कम होती गई और बांधों के गेटों को एक-एक करके बंद किया गया।
पिछले कई दिनों से बांध का एक गेट 0.25 मीटर की हाइट पर खुला हुआ था। वहीं दो दिन से इस गेट की हाइट भी घटा कर 0.10 मीटर कर दी गई।
त्रिवेणी में पानी का बहाव कम होने, क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां फिलहाल रूक जाने और नियमित सप्लाई के चलते मंगलवार को बांध का एक गेट 0.10 मीटर तक ही ख्रुला हुआ है।
बीसलपुर बांध के एक्सईएन मनीष बंसल बताते है कि पानी की आवक बहुत कम हो रही है। लेकिन जिस रफ्तार से त्रिवेणी से पानी आ रहा है। ऐसे में दो-तीन दिन में बांध का एक गेट भी बंद कर दिया जाएगा। हालांकि मानसून के दुबारा सक्रिय होने की उम्मीद है। बारिश तेज हुई और त्रिवेणी में पानी आया तो बांध के गेटों की संख्या व हाइट भी बढा दी जाएगी।
बीसलपुर बांध के गेट अब तक आठ बार खुल चुके हैं। इनमें से छह बार अगस्त माह और एक बार सितम्बर में खुले हैं। लेकिन इस बार राजस्थान में मानसून अच्छी तरह से मेहरबान होने के कारण जुलाई में बांध के गेट खोले गए थे। बांध के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था।