18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

BJP National President Election: राजस्थान भाजपा ने जारी की प्रस्तावकों की सूची, 20 नेताओं को मिली जिम्मेदारी, यहां देखें लिस्ट

Rajasthan BJP: भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में अब राजस्थान भाजपा ने प्रस्तावकों की लिस्ट जारी कर दी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 18, 2026

Bhajanlal-Sharma-Vasundhara-Raje-Diya-Kumari-4

सीएम भजनलाल, पूर्व सीएम वसुंधरा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी। फोटो: पत्रिका

जयपुर। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में राजस्थान भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए प्रस्तावकों की लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए राजस्थान से 20 प्रस्तावक तय किए गए हैं।

बीजेपी की लिस्ट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, डिप्टी सीएम दिया कुमार, डिप्टी सीएम डॉ.प्रेमचंद बैरवा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी इस अहम जिम्मेदारी में शामिल किया गया है।

इन नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी

राजस्थान भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए प्रस्तावकों की लिस्ट में सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा, राष्ट्रीय मंत्री डॉ. अल्का सिंह गुर्जर, वित्त आयोग अध्यक्ष डॉ. अरूण चतुर्वेदी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया, चित्तौड़गढ़ सांसद व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, राज्य सभा सदस्य घनश्याम तिवाड़ी शामिल किया है।

इसके अलावा जयपुर सांसद मंजू शर्मा, धरोहर संरक्षण बोर्ड अध्यक्ष ओंकर सिंह लखावत, किसान आयोग अध्यक्ष, सीआर चौधरी, जीव जंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष जसवंत सिंह विश्नोई, किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी, पूर्व मंत्री प्रभु लाल सैनी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष अजय पाल सिंह को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए प्रस्तावक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

यहां देखें पूरी लिस्ट

चुनाव की प्रक्रिया में प्रस्तावकों की भूमिका बेहद अहम

भाजपा सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया में प्रस्तावकों की भूमिका बेहद अहम होती है। इसी कड़ी में राजस्थान से जिन नेताओं को प्रस्तावक बनाया गया है, उनमें सरकार, संगठन और संसद से जुड़े वरिष्ठ और अनुभवी चेहरों को शामिल किया गया है। इसे पार्टी नेतृत्व की ओर से चुनावी प्रक्रिया में संतुलन, प्रतिनिधित्व और अनुभव को प्राथमिकता देने के स्पष्ट संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Raj K Purohit: बीजेपी के दिग्गज नेता राज के पुरोहित का निधन, राजस्थान मूल के थे; CM भजनलाल और गहलोत ने जताया दुख
जयपुर
Raj-K-Purohit

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भजन लाल शर्मा

भारतीय जनता पार्टी

दीया कुमारी

rajasthan news

rajasthan news in hindi

वसुंधरा राजे

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 04:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / BJP National President Election: राजस्थान भाजपा ने जारी की प्रस्तावकों की सूची, 20 नेताओं को मिली जिम्मेदारी, यहां देखें लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हर मानसून में जलभराव की मार…अब 4000 करोड़ की दरकार

जयपुर

‘सबसे सुंदर गीत अभी लिखा ही नहीं गया…प्रसून जोशी बोले- AI एक्सटेंशन है, एक्सप्रेशन नहीं

Prasoon Joshi
जयपुर

‘समाज में करप्शन, जज भी यहीं से आते हैं, जवाबदेही के लिए एफिशिएंट सिस्टम चाहिए’, JLF में बोले पूर्व CJI चंद्रचूड़

जयपुर

Good News: एक जिला–एक उत्पाद नीति के तहत छोटे उद्यमों को 20 लाख रुपए तक 15 प्रतिशत पूंजी अनुदान की सुविधा

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

आपकी बात: कामगार मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं?

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.