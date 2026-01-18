BJP National President Election: राजस्थान भाजपा ने जारी की प्रस्तावकों की सूची, 20 नेताओं को मिली जिम्मेदारी, यहां देखें लिस्ट

भाजपा सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया में प्रस्तावकों की भूमिका बेहद अहम होती है। इसी कड़ी में राजस्थान से जिन नेताओं को प्रस्तावक बनाया गया है, उनमें सरकार, संगठन और संसद से जुड़े वरिष्ठ और अनुभवी चेहरों को शामिल किया गया है। इसे पार्टी नेतृत्व की ओर से चुनावी प्रक्रिया में संतुलन, प्रतिनिधित्व और अनुभव को प्राथमिकता देने के स्पष्ट संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।