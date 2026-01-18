BJP National President Election: राजस्थान भाजपा ने जारी की प्रस्तावकों की सूची, 20 नेताओं को मिली जिम्मेदारी, यहां देखें लिस्ट

सीएम भजनलाल, पूर्व सीएम वसुंधरा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी। फोटो: पत्रिका
जयपुर। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में राजस्थान भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए प्रस्तावकों की लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए राजस्थान से 20 प्रस्तावक तय किए गए हैं।
बीजेपी की लिस्ट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, डिप्टी सीएम दिया कुमार, डिप्टी सीएम डॉ.प्रेमचंद बैरवा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी इस अहम जिम्मेदारी में शामिल किया गया है।
राजस्थान भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए प्रस्तावकों की लिस्ट में सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा, राष्ट्रीय मंत्री डॉ. अल्का सिंह गुर्जर, वित्त आयोग अध्यक्ष डॉ. अरूण चतुर्वेदी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया, चित्तौड़गढ़ सांसद व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, राज्य सभा सदस्य घनश्याम तिवाड़ी शामिल किया है।
इसके अलावा जयपुर सांसद मंजू शर्मा, धरोहर संरक्षण बोर्ड अध्यक्ष ओंकर सिंह लखावत, किसान आयोग अध्यक्ष, सीआर चौधरी, जीव जंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष जसवंत सिंह विश्नोई, किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी, पूर्व मंत्री प्रभु लाल सैनी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष अजय पाल सिंह को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए प्रस्तावक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
भाजपा सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया में प्रस्तावकों की भूमिका बेहद अहम होती है। इसी कड़ी में राजस्थान से जिन नेताओं को प्रस्तावक बनाया गया है, उनमें सरकार, संगठन और संसद से जुड़े वरिष्ठ और अनुभवी चेहरों को शामिल किया गया है। इसे पार्टी नेतृत्व की ओर से चुनावी प्रक्रिया में संतुलन, प्रतिनिधित्व और अनुभव को प्राथमिकता देने के स्पष्ट संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।
