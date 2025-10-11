Rajasthan : भाजपा प्रदेश टीम पर फिर संकट, दूसरी बार कथित सूची वायरल

Rajasthan : भाजपा की प्रदेश टीम की घोषणा पर लगा ग्रहण हट ही नहीं रहा। भाजपा प्रदेश टीम की कथित सूची अब दूसरी बार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पहले एक सूची 15 अगस्त को वायरल हुई थी। एक और सूची गुरुवार देर रात वायरल हो गई। हालांकि दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। बस कुछ पदाधिकारियों के पदनाम बदल दिए गए हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि वायरल सूची पार्टी की आधिकारिक सूची नहीं है।