Rajasthan : भाजपा प्रदेश टीम पर फिर संकट, दूसरी बार कथित सूची वायरल

Rajasthan : भाजपा की प्रदेश टीम की घोषणा पर लगा ग्रहण हट ही नहीं रहा। भाजपा प्रदेश टीम की कथित सूची अब दूसरी बार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पहले एक सूची 15 अगस्त को वायरल हुई थी। एक और सूची गुरुवार देर रात वायरल हो गई। हालांकि दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। बस कुछ पदाधिकारियों के पदनाम बदल दिए गए हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि वायरल सूची पार्टी की आधिकारिक सूची नहीं है।
सूत्रों के अनुसार 16 अगस्त को प्रदेश भाजपा की नई टीम की घोषणा की जानी थी। लेकिन 15 अगस्त को सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद प्रदेश टीम की घोषणा अटक गई।
इस बार की घटना ने एक बार फिर भाजपा के संगठनात्मक ढांचे पर सवाल उठाए हैं और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को उजागर किया है।
फिलहाल, भाजपा की ओर से इस वायरल सूची की सत्यता पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है। जांच पूरी होने के बाद ही असलियत सामने आ पाएगी।
