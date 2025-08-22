BJP vs Congress: विदेशी शिक्षा में कटौती, गहलोत बोले, क्यों बच्चों का भविष्य बिगाड़ रही है सरकार?

Rajasthan Students Abroad: जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर राजस्थान के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर को बड़ौदा राजपरिवार से मिली स्कॉलरशिप के कारण ही वे विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त कर सके और बाद में देश को सामाजिक न्याय व संविधान निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया।