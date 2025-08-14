BLO Suspension: निर्वाचन कार्य में लापरवाही, 6 बीएलओ तत्काल प्रभाव से निलंबित

Election Duty Negligence: जयपुर। निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में लापरवाही बरतने वाले छह बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आदर्श नगर के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी श्यामा राठौड़ ने यह निलंबन आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 एवं धारा 13(ग)(ग) तथा राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के तहत जारी किए।