जयपुर में मिलिट्री अस्पताल में रक्तदान शिविर, 136 यूनिट रक्त एकत्र

कार्यक्रम का उद्घाटन सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने किया। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कहा कि रक्त मानवता की जीवन रेखा है और रक्तदान न केवल एक स्वैच्छिक व निःस्वार्थ कार्य है, बल्कि यह जरूरतमंद लोगों के लिए जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। शिविर में चिकित्सा टीम ने दाताओं के स्वास्थ्य परीक्षण, रक्त संग्रह और सुरक्षा मानकों की निगरानी की।