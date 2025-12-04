4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

जयपुर

जयपुर में मिलिट्री अस्पताल में रक्तदान शिविर, 136 यूनिट रक्त एकत्र

आर्मी डे के उपलक्ष में सप्त शक्ति कमान द्वारा बुधवार को मिलिट्री अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।

जयपुर

kamlesh sharma

Dec 04, 2025

जयपुर। आर्मी डे के उपलक्ष में सप्त शक्ति कमान द्वारा बुधवार को मिलिट्री अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ‘डोनेट ब्लड, सैल्यूट द नेशन’ थीम पर आयोजित इस शिविर में सेना के जवानों, एनसीसी कैडेट्स और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए कुल 136 यूनिट रक्त दान किया।

कार्यक्रम का उद्घाटन सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने किया। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कहा कि रक्त मानवता की जीवन रेखा है और रक्तदान न केवल एक स्वैच्छिक व निःस्वार्थ कार्य है, बल्कि यह जरूरतमंद लोगों के लिए जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। शिविर में चिकित्सा टीम ने दाताओं के स्वास्थ्य परीक्षण, रक्त संग्रह और सुरक्षा मानकों की निगरानी की।

04 Dec 2025 04:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में मिलिट्री अस्पताल में रक्तदान शिविर, 136 यूनिट रक्त एकत्र

