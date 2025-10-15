Jaipur: पट्टों के बदले रिश्वत मामले में मुनेष गुर्जर पर आरोप सही, अब शुरू होगी बर्खास्तगी की प्रक्रिया

राज्य सरकार की ओर से मुनेष गुर्जर पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की न्यायिक जांच कराई गई। यह जांच विधि विभाग में कार्यरत जिला न्यायाधीश कैडर के अधिकारी सुरेंद्र पुरोहित को सौंपी गई। हाईकोर्ट ने जुलाई में तीन माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विष्णु दयाल शर्मा ने बताया कि मुनेष गुर्जर पर अगस्त 2023 में उसके घर से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को 41.85 लाख रुपए मिलने, पट्टे जारी करने में भेदभाव और पट्टे जारी करने के लिए पैसे लेने के आरोप थे, जिनको लेकर 12 गवाह पेश किए गए।