Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: पट्टों के बदले रिश्वत मामले में मुनेष गुर्जर पर आरोप सही, अब शुरू होगी बर्खास्तगी की प्रक्रिया

Munesh Gurjar: नगर निगम जयपुर हैरिटेज की निलम्बित महापौर मुनेष गुर्जर के खिलाफ पट्टे जारी करने में भ्रष्टाचार के आरोपों को न्यायिक जांच में सही पाया गया है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Anil Prajapat

Oct 15, 2025

Former mayor Munesh Gurjar

मुनेश गुर्जर (पत्रिका फाइल फोटो)

जयपुर। नगर निगम जयपुर हैरिटेज की निलम्बित महापौर मुनेष गुर्जर के खिलाफ पट्टे जारी करने में भ्रष्टाचार के आरोपों को न्यायिक जांच में सही पाया गया है। जांच रिपोर्ट स्थानीय निकाय विभाग को सौंप दी गई है। अब मुनेष गुर्जर की बर्खास्तगी व चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए पाबंदी की प्रक्रिया शुरू होगी। इस कार्रवाई पर पक्ष जानने के लिए स्थानीय निकाय विभाग की ओर से गुर्जर को जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा।

राज्य सरकार की ओर से मुनेष गुर्जर पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की न्यायिक जांच कराई गई। यह जांच विधि विभाग में कार्यरत जिला न्यायाधीश कैडर के अधिकारी सुरेंद्र पुरोहित को सौंपी गई। हाईकोर्ट ने जुलाई में तीन माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विष्णु दयाल शर्मा ने बताया कि मुनेष गुर्जर पर अगस्त 2023 में उसके घर से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को 41.85 लाख रुपए मिलने, पट्टे जारी करने में भेदभाव और पट्टे जारी करने के लिए पैसे लेने के आरोप थे, जिनको लेकर 12 गवाह पेश किए गए।

उधर, मुनेष गुर्जर की ओर से आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया गया। न्यायिक अधिकारी ने दोनों पक्ष सुनने के बाद मुनेष गुर्जर पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को सही माना। दो अन्य लोग भी पकडे गए उनके निवास से 41.85 लाख रुपए से अधिक राशि बरामद होने के साथ ही इस मामले में पकड़े गए अनिल दुबे एवं नारायण सिंह की निशानदेही पर 9 फाइल बरामद की गई।

अब यह होगा

बर्खास्तगी व 6 साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य करार देने के लिए स्थानीय निकाय विभाग मुनेष गुर्जर को नोटिस जारी करेगा, जवाब आने पर आगे की कार्रवाई होगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan News: गैंगस्टर्स को सोशल मीडिया पर किया लाइक तो जाएंगे हवालात, एजीटीएफ की विदेश में चौथी बड़ी कार्रवाई
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 09:33 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: पट्टों के बदले रिश्वत मामले में मुनेष गुर्जर पर आरोप सही, अब शुरू होगी बर्खास्तगी की प्रक्रिया

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: बेटी के शव से लिपटकर रोते रहे पिता, बेसुध हुई मां, घर से 100 मीटर दूरी पर स्कूल बस ने कुचला, टायर के नीचे आने से हुई दर्दनाक मौत

जयपुर

Rajasthan News: गैंगस्टर्स को सोशल मीडिया पर किया लाइक तो जाएंगे हवालात, एजीटीएफ की विदेश में चौथी बड़ी कार्रवाई

जयपुर

Rajasthan News: दवा में जहर, सिस्टम में सन्नाटा, निशुल्क दवा योजना से भी मिली नहीं राहत

जयपुर

68 दिन बाद तिरंगे में लिपटा लौटा लाल: पहली पोस्टिंग में ही शहीद हुए अग्निवीर भीम सिंह, अंतिम विदाई देते रो पड़ा पूरा गांव

Agniveer Bhim Singh Shekhawat
जयपुर

जयपुर में 106 बीघा में बसाई जा रही थी 6 अवैध कॉलोनी, JDA का चला बुलडोजर

JDA-Action
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.