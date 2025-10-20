Rajasthan: सीने में दर्द या दिवाली मनाने की तैयारी, रिश्वतखोर डॉक्टर अचानक SMS में भर्ती, लेकिन सभी जांच सामान्य

चौंकाने वाली बात यह है कि उनके भर्ती होने की जानकारी अस्पताल प्रशासन तक समय पर नहीं पहुंची, जिससे मेडिकल बोर्ड के गठन में भी देरी हो गई। अस्पताल अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी ने बताया कि डॉ. अग्रवाल का इलाज वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. विजय पाठक की देखरेख में किया जा रहा है। रात में मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा कि उन्हें भर्ती रखना या डिस्चार्ज करना है।