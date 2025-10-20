Air Pollution: दिवाली से पहले ही राजस्थान के कई शहरों की हवा जहरीली, इन 5 जिलों में ग्रैप-2 की पाबंदियां लागू

मानसरोवर क्षेत्र में पीएम 2.5 और पीएम-10 माइक्रोन आकार के धूल के कणों के स्तर 357 से 399 तक पहुंच गए, जो गंभीर श्रेणी के माने जाते हैं। वहीं शास्त्री नगर और आदर्श नगर क्षेत्र में भी पीएम 2.5 और पीएम-10 माइक्रोन आकार के धूल के कणों का स्तर 300 को पार कर गया है। शहर में करीब एक सप्ताह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। गत 9 व 10 अक्टूबर को दो दिन औसत एक्यूआइ ही खराब श्रेणी में भी पहुंच गया था।