Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Bridge Maintenance : 30 साल पुराने पुल को लिफ्ट कर बदलेंगे बेयरिंग, पुल की बढ़ेगी उम्र

Banas River Bridge: पुल को लिफ्ट कर बेयरिंग बदले जाएंगे व जॉइंट की मरमत करवाई जाएगी

2 min read

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Oct 19, 2025

Photo: Patrika Network

Photo: Patrika Network

आबूरोड. क्षेत्र के किवरली गांव के पास राजमार्ग पर तीस साल पहले बनास नदी पर निर्मित पुल का सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से रखरखाव संबंधी कार्य कराया जाएगा। इसके लिए टैंडर प्रक्रिया पूरी कर वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। रख-रखाव के अंतर्गत पुल को लिफ्ट कर इसके बेयरिंग बदलने के साथ जॉइंट की मरमत करवाई जाएगी। इन कार्यों पर करीब 50 लाख रुपए खर्च होंगे।

मरमत कार्य से बढ़ेगी उम्र

रख-रखाव व मरमत आदि कार्यों से पुल की उम्र बढ़ेगी। लोगों को आने वाले कई वर्षों तक सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। नदी के उफान पर बहने, बाढ़ व अन्य प्राकृतिक कारण पुल की मजबूती को प्रभावित करते हैं। समय रहते देखभाल पर ध्यान देने से डिजायन के अनुसार निर्धारित समयावधि के बाद भी पुल उपयोगी साबित हो सकता है।

नदी में पलटी थी बस

पुल निर्माण से कुछ साल पहले बारिश के समय रपट से गुजर रही यात्री बस नदी में गिर गई थी। बस में कई यात्री सवार थे। तब आबूरोड के लुनियापुरा के तैराकों ने यात्रियों की जान बचाई थी। इस घटना के बाद ही पुल निर्माण की कार्रवाई को गति मिली थी।

पहले रपट से होता था आवागमन

वर्ष 1996 से पहले आबूरोड से सिरोही की तरफ जाने के लिए इस राजमार्ग का उपयोग किया जाता था। उस समय बसें व अन्य वाहन बनास नदी पर बनी रपट से होकर गुजरते थे। किवरली, आमथला, ओर, करोली, डेरना, निचलागढ़, मुदरला, खड़ात समेत करीब एक दर्जन गावों के लोगों के आने-जाने का यहीं मुय मार्ग था। बारिश में नदी के तेज वेग से बहने पर रास्ता अवरुद्ध हो जाता था। तब लोगों को जल स्तर कम होने तक घंटों इंतजार करना पड़ता था। इस समस्या को देखते स्थानीय जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने सरकार से पुल की मांग की थी। मौजूदा समय में रपट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है।

वर्क ऑर्डर जारी कर दिए

किवरली पुल करीब 30 साल पुराना है। पुल को लिफ्ट कर बेयरिंग बदले जाएंगे व जॉइंट की मरमत करवाई जाएगी। वर्क ऑर्डर जारी कर दिए हैं।
रमेश परिहार, अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबूरोड

ये भी पढ़ें

Highway Safety : भांकरोटा से सावरदा तक लापरवाही की एक ही कहानी, ढाबों से डिपो तक अव्यवस्था का खेल ले रहा जान
जयपुर
photo; Patrika Network

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 12:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Bridge Maintenance : 30 साल पुराने पुल को लिफ्ट कर बदलेंगे बेयरिंग, पुल की बढ़ेगी उम्र

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिवाली पर जयपुर में विशेष सफाई व्यवस्था, 37 जोन में 78 सफाईकर्मी तैनात, आयुक्त ने किया निरीक्षण

Special cleaning arrangements in Jaipur for Diwali
जयपुर

Guest Editor : मेरी हर सांस देश के लिए धडक़ती है- कार्तिक

kartik joshi
समाचार

Rajasthan: पत्नी के थे अवैध संबंध, गुस्साए पति ने पत्नी के प्रेमी का गला रेता, अब मिली ये सजा

Jaipur Murder Case
जयपुर

राज्यपाल बागड़े का राजस्थान के 7 विश्वविद्यालयों को दीपावली तोहफा, मिले नए कुलपति; MLA की पत्नी भी बनीं कुलगुरु

Governor Haribhau Bagde
जयपुर

Consumer Rights: दीपावली से पहले बड़ी कार्रवाई, 85 फर्मों पर छापेमारी, ₹93 हजार का जुर्माना

consumer court
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.