Bridge Maintenance : 30 साल पुराने पुल को लिफ्ट कर बदलेंगे बेयरिंग, पुल की बढ़ेगी उम्र

वर्ष 1996 से पहले आबूरोड से सिरोही की तरफ जाने के लिए इस राजमार्ग का उपयोग किया जाता था। उस समय बसें व अन्य वाहन बनास नदी पर बनी रपट से होकर गुजरते थे। किवरली, आमथला, ओर, करोली, डेरना, निचलागढ़, मुदरला, खड़ात समेत करीब एक दर्जन गावों के लोगों के आने-जाने का यहीं मुय मार्ग था। बारिश में नदी के तेज वेग से बहने पर रास्ता अवरुद्ध हो जाता था। तब लोगों को जल स्तर कम होने तक घंटों इंतजार करना पड़ता था। इस समस्या को देखते स्थानीय जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने सरकार से पुल की मांग की थी। मौजूदा समय में रपट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है।