जयपुर में बिल्डिंग की लिफ्ट सीधे बेसमेंट में गिरी, हादसे वक्त 8 लोग थे सवार

जानकारी के अनुसार सोसायटी के एल-ब्लॉक की आठवीं मंजिल पर रहने वाले मिथलेश मीणा (43) अपने परिवार के साथ रहते हैं। वह केंद्रीय खाद्य मंत्रालय में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। शिकायत के मुताबिक 23 अक्टूबर 2025 की रात करीब 9:30 बजे मिथलेश अपने परिवार के सात अन्य सदस्यों के साथ डिनर के लिए बाहर जाने के लिए लिफ्ट में सवार हुए थे। लिफ्ट में कुल आठ लोग मौजूद थे, जिनमें पांच वयस्क और तीन बच्चे शामिल थे।