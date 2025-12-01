JDA Action : जयपुर में 60 फीट की रोड पर चला पीला पंजा, दो अवैध कॉलोनी की ध्वस्त

पुलिस उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी ने बताया कि गोपालपुरा बाइपास से महेश नगर को जाने वाली 60 फीट रोड पर दोनों ओर करीब दो किमी क्षेत्र में कार्रवाई की गई। यहां 100 स्थानों पर अतिक्रमण हटाए। सड़क सीमा क्षेत्र में लोगों ने पक्के चबूतरे, सीढ़ियां और बाउंड्रीवाल बना रखे थे। इसके अलावा लोहे के एंगल, टीनशेड भी लगा रखे थे।