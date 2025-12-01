JDA Action : जयपुर में 60 फीट की रोड पर चला पीला पंजा, दो अवैध कॉलोनी की ध्वस्त

फोटो पत्रिका नेटवर्क
जयपुर। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने सोमवार को गोपालपुरा बाइपास से महेश नगर जाने वाली 60 फीट रोड से अतिक्रमण हटाए। यह कार्रवाई नगर निगम और यातायात पुलिस के सहयोग से पूरी हुई। इसके अलावा दो अवैध कॉलोनियों को भी ध्वस्त किया।
वहीं, जगतपुरा, निलय कुंज योजना में जेडीए स्वामित्व की करीब 1000 वर्ग मीटर जमीन को मुक्त कराया। इसकी बाजार में कीमत करीब 50 करोड़ रुपए है। यहां जगह-जगह थड़ी-ठेल वालों ने अवैध रूप से कब्जा जमा रखा था।
पुलिस उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी ने बताया कि गोपालपुरा बाइपास से महेश नगर को जाने वाली 60 फीट रोड पर दोनों ओर करीब दो किमी क्षेत्र में कार्रवाई की गई। यहां 100 स्थानों पर अतिक्रमण हटाए। सड़क सीमा क्षेत्र में लोगों ने पक्के चबूतरे, सीढ़ियां और बाउंड्रीवाल बना रखे थे। इसके अलावा लोहे के एंगल, टीनशेड भी लगा रखे थे।
कालवाड़ रोड स्थित ग्राम गजाधरपुरा में छह बीघा और ग्राम चक बांसडी में चार बीघा कृषि भूमि पर एक अन्य अवैध कॉलोनी सृजित की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान ग्रेवल-मिट्टी की सड़कों को खोद दिया। इसके अलावा भूखंडों की बाउंड्रीवाल भी ध्वस्त की गईं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग