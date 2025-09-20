राजस्थान से तीन धाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं पर तमिलनाडु में हमला-लूटपाट, बस में तोड़फोड़

जयपुर। राजस्थान से तीन धाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की बस पर बदमाशों ने तमिलनाडु में हमला कर दिया। यात्रियों के साथ मारपीट, बस में तोड़फोड़ और लूटपाट की घटना ने सभी सहम गए। इस घटना ने धार्मिक यात्राओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
निवाई और चाकसू से तीन धाम यात्रा पर गए 51 श्रद्धालुओं की बस को शुक्रवार रात तिरुपति से रामेश्वरम जाते समय रास्ते में तमिलनाडु में कुछ बदमाशों ने रोक लिया। बदमाशों ने चालक सहित कई श्रद्घालुओं से मारपीट कर बस का कांच तोड़ दिया।
इस दौरान कुछ बदमाश बस में घुस गए और यात्रियों से लूटपाट करते हुए नकदी, गहने व मोबाइल छीन लिए। यात्रा संचालक मुकेश शर्मा ने बताया कि रात 9:30 बजे 4-5 मोटरसाइकिलों पर करीब 10-15 बदमाश आए और बस को रुकवा कर यात्रियों से लूटपाट करने लगे।
सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस आने के बाद भी उन लोगों ने बस में तोड़फोड़ की। बदमाशों में पुलिस का भी खौफ नजर नहीं आया। बाद में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कुछ लोगों को पकड़ा।
पुलिस श्रद्धालुओं की बस को थाने ले गई। वहां कुछ देर रुकने के बाद पुलिस ने जाप्ते के साथ बस को रवाना किया। घटनास्थल कांचीपुरम से करीब 70 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है।