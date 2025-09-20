राजस्थान से तीन धाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं पर तमिलनाडु में हमला-लूटपाट, बस में तोड़फोड़

जयपुर। राजस्थान से तीन धाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की बस पर बदमाशों ने तमिलनाडु में हमला कर दिया। यात्रियों के साथ मारपीट, बस में तोड़फोड़ और लूटपाट की घटना ने सभी सहम गए। इस घटना ने धार्मिक यात्राओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।