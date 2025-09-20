Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान से तीन धाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं पर तमिलनाडु में हमला-लूटपाट, बस में तोड़फोड़

Rajasthan Pilgrims Attack:: राजस्थान से तीन धाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की बस पर बदमाशों ने तमिलनाडु में हमला कर दिया।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 20, 2025

Rajasthan-pilgrims-attack
राजस्थान के श्रद्धालुओं पर तमिलनाडु में हमला। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजस्थान से तीन धाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की बस पर बदमाशों ने तमिलनाडु में हमला कर दिया। यात्रियों के साथ मारपीट, बस में तोड़फोड़ और लूटपाट की घटना ने सभी सहम गए। इस घटना ने धार्मिक यात्राओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

निवाई और चाकसू से तीन धाम यात्रा पर गए 51 श्रद्धालुओं की बस को शुक्रवार रात तिरुपति से रामेश्वरम जाते समय रास्ते में तमिलनाडु में कुछ बदमाशों ने रोक लिया। बदमाशों ने चालक सहित कई श्रद्घालुओं से मारपीट कर बस का कांच तोड़ दिया।

यात्रियों से जमकर लूटपाट

इस दौरान कुछ बदमाश बस में घुस गए और यात्रियों से लूटपाट करते हुए नकदी, गहने व मोबाइल छीन लिए। यात्रा संचालक मुकेश शर्मा ने बताया कि रात 9:30 बजे 4-5 मोटरसाइकिलों पर करीब 10-15 बदमाश आए और बस को रुकवा कर यात्रियों से लूटपाट करने लगे।

बदमाशों में पुलिस का भी कोई खौफ नहीं

सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस आने के बाद भी उन लोगों ने बस में तोड़फोड़ की। बदमाशों में पुलिस का भी खौफ नजर नहीं आया। बाद में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कुछ लोगों को पकड़ा।

घटना के बाद पुलिस ने जाप्ते के साथ बस को किया रवाना

पुलिस श्रद्धालुओं की बस को थाने ले गई। वहां कुछ देर रुकने के बाद पुलिस ने जाप्ते के साथ बस को रवाना किया। घटनास्थल कांचीपुरम से करीब 70 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है।

Published on:

20 Sept 2025 08:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान से तीन धाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं पर तमिलनाडु में हमला-लूटपाट, बस में तोड़फोड़

