Rajasthan Crime बस संचालक का अपहरण कर मांगी 50 लाख की फिरौती, पिस्टल और देशी कट्टा के साथ तीन बदमाश गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में तीनों बदमाश (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। प्रताप नगर इलाके में मिनी बस संचालक धारा सिंह गुर्जर के अपहरण और 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने वारदात के समय काम में ली गई कार को भी बरामद कर लिया।
डीसीपी (पूर्व) संजीव नैन ने बताया कि मानपुर दौसा निवासी टीकम सिंह गुर्जर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 नवंबर को उसके भाई धारा सिंह का अपहरण कर लिया गया। स्थानीय लोगों ने स्कूटी सड़क किनारे पड़ी देख सूचना दी। उसी रात धारा सिंह ने फोन कर बताया कि उसे पकड़कर बुरी तरह मारा गया है और अपहरणकर्ता 50 लाख रुपए की फिरौती मांग कर रहे हैं।
आरोपियों ने धारा सिंह के मोबाइल से फिरौती मांगनी शुरू की। कभी गैलेक्सी सिनेमा, कभी रेलवे स्टेशन, कभी विश्वकर्मा, तो कभी इस्कॉन मंदिर मुहाना रोड पर रकम पहुंचाने का दबाव बनाया। अपहरणकर्ताओं को शक होने पर उन्होंने पीड़ित को बाइक और फिर ऑटो से अलग-अलग स्थानों पर भेजा। पुलिस ने इलाके को चारों ओर से घेरकर निगरानी की और धारा सिंह को सुरक्षित छुड़ा लिया।
पुलिस ने जानकारी जुटाकर प्रताप नगर क्षेत्र में कार से घूम रहे दो आरोपियों को यूडीबी बिल्डिंग के पीछे खाली पड़े जंगल से पकड़ा। उनके पास से एक पिस्टल, एक देशी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी भागने का प्रयास करते हुए नाले में कूदे, जिससे उनके पैरों में चोट आई।
थाना प्रभारी राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि सुरेन्द्र चौधरी उर्फ फौजी ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए हथियार उपलब्ध करवाए और 20 लाख रुपए का सौदा तय किया था। धारा सिंह और सुरेन्द्र चौधरी के बीच मिनी बसों के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था। धारा सिंह ने उसे बसें दिलवाई थीं जिसमें वह गारंटर था। इसी रंजिश के चलते सुरेन्द्र ने बदमाशों से संपर्क कर अपहरण की योजना बनाई।
गिरफ्तार आरोपी आदतन अपराधी हैं और उनपर पहले से आधा दर्जन गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। एक आरोपी लूट के मामले में वांछित भी था। सुरेन्द्र चौधरी ने अपहरण की योजना बनाते समय धारा सिंह की दिनचर्या की जानकारी भी आरोपियों को दी थी। दो दिन पहले भी धारा सिंह का अपहरण करने की कोशिश की गई थी।
