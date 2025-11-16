Rajasthan Crime बस संचालक का अपहरण कर मांगी 50 लाख की फिरौती, पिस्टल और देशी कट्टा के साथ तीन बदमाश गिरफ्तार

थाना प्रभारी राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि सुरेन्द्र चौधरी उर्फ फौजी ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए हथियार उपलब्ध करवाए और 20 लाख रुपए का सौदा तय किया था। धारा सिंह और सुरेन्द्र चौधरी के बीच मिनी बसों के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था। धारा सिंह ने उसे बसें दिलवाई थीं जिसमें वह गारंटर था। इसी रंजिश के चलते सुरेन्द्र ने बदमाशों से संपर्क कर अपहरण की योजना बनाई।