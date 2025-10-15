शहर के बाजारों व मुख्य मार्गों पर कैमरों की नजर भी ‘फेल’, फिर से लगे कचरे के ढेर

Market waste dumps: जयपुर. दीपोत्सव नजदीक है, इसके बावजूद शहर के बाजारों व मुख्य मार्गों पर फिर से कचरा डिपो नजर आने लगे हैं, जो निगम के कैमरों की नजरों से दूर हैं। ये कचरे के ढेर सुबह समय पर उठ भी नहीं रहे हैं। निगम ने जहां से कचरा डिपो हटाए हैं, वहां आसपास के लोग कचरा डाल रहे हैं। घरों से दिवाली की सफाई में निकलने वाला कचरा भी सडक़ पर आ रहा है। शहर को कचरा डिपो मुक्त करने के लिए हैरिटेज व ग्रेटर नगर निगम ने कैमरों से नजर रखना शुरू किया था, लेकिन मुख्य बाजारों में ही कचरे के ढेर लग रहे हैं। दोपहर तक बाजार में खुले में कचरा पड़ा रहता है।

ये कचरा भी निगम को कैमरों में नजर नहीं आता। शाम होते ही फिर से कचरा डिपो बन जाते हैं। शहर के एमआइ रोड, गणगौरी बाजार सहित बाहरी बाजारों और जवाहर नगर बाइपास सहित अन्य मार्गों पर भी कचरे के ढेर लगने लग गए।