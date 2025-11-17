Result Delay: चतुर्थ श्रेणी रिज़ल्ट में देरी से भड़के अभ्यर्थी, फूटा गुस्सा, बोर्ड अध्यक्ष ने बताया देरी का मुख्य कारण

4th Grade Result Delay: जयपुर. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 के परिणाम जारी न किए जाने को लेकर अभ्यर्थियों का धैर्य अब टूटता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर दर्जनों उम्मीदवार अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं। इसी बीच बोर्ड सदस्य आलोक राज की प्रतिक्रिया भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा कि निर्णय लेते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि किसी भर्ती की सीट दूसरी भर्ती के कारण खराब न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि वीडीओ भर्ती की सीटें पटवारी भर्ती से प्रभावित न हों, इसलिए वीडीओ के ऑब्जेक्शन चरण को प्राथमिकता दी गई। वहीं पटवारी और वीडीओ भर्ती के चलते चतुर्थ श्रेणी की सीटें प्रभावित न हों, इसलिए 4th ग्रेड प्रक्रिया को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दी गई है।