Result Delay: चतुर्थ श्रेणी रिज़ल्ट में देरी से भड़के अभ्यर्थी, फूटा गुस्सा, बोर्ड अध्यक्ष ने बताया देरी का मुख्य कारण

4th Grade Result Delay: जयपुर. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 के परिणाम जारी न किए जाने को लेकर अभ्यर्थियों का धैर्य अब टूटता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर दर्जनों उम्मीदवार अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं। इसी बीच बोर्ड सदस्य आलोक राज की प्रतिक्रिया भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा कि निर्णय लेते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि किसी भर्ती की सीट दूसरी भर्ती के कारण खराब न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि वीडीओ भर्ती की सीटें पटवारी भर्ती से प्रभावित न हों, इसलिए वीडीओ के ऑब्जेक्शन चरण को प्राथमिकता दी गई। वहीं पटवारी और वीडीओ भर्ती के चलते चतुर्थ श्रेणी की सीटें प्रभावित न हों, इसलिए 4th ग्रेड प्रक्रिया को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दी गई है।
लेकिन अभ्यर्थियों ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। एक यूज़र ने लिखा- “आप ऑब्जेक्शन तो लेते, रिज़ल्ट में delay कर देते। यह तरीका बहुत गलत है। ”दूसरे उम्मीदवार ने नाराज़गी जताते हुए कहा- “4th ग्रेड का dv रिज़ल्ट दे भी देंगे तो जॉइनिंग जून-जुलाई में होगी। प्रोसेस लंबी है, लेकिन आप जानबूझकर और देर कर रहे हो। आपके लिए यह एक रिज़ल्ट होगा लेकिन बेरोज़गार के लिए यही सब कुछ है।”
एक अन्य अभ्यर्थी ने तर्क दिया- “एक बेरोज़गार के लिए 4th ग्रेड भी उतनी ही जरूरी है जितनी पटवारी या वीडीओ। इसे कम कैसे आंका जा सकता है?”
उधर एक और प्रतिक्रिया में सवाल उठाया गया- “इतना ही ख्याल सीट्स का है तो नियुक्ति क्रम से दें, रिज़ल्ट में देरी क्यों? अगर वीडीओ की जॉइनिंग लेट हुई तो अभ्यर्थी पटवार ज्वाइन करेंगे ही, तो 2 गुणा परिणाम रोकने का क्या लॉजिक है?”
अभ्यर्थियों का स्पष्ट कहना है कि वे किसी भी भर्ती को कमतर नहीं मानते और सभी परिणाम समय पर जारी किए जाने चाहिए। अब निगाहें बोर्ड की ओर टिकी हैं कि वह इस बढ़ती नाराज़गी के बीच कब तक चतुर्थ श्रेणी भर्ती पर आधिकारिक अपडेट देता है।
राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर संभावित प्लानिंग सामने आई है। जानकारी के अनुसार, परीक्षा से जुड़े ऑब्जेक्शंस नवंबर के अंत तक लिए जाएंगे। इसके बाद दिसंबर अंत तक सभी आपत्तियों का निस्तारण पूरा करने का लक्ष्य है। जनवरी 2026 में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। बोर्ड की योजना है कि प्री-डीवी रिज़ल्ट 15 जनवरी 2026 के आसपास जारी किया जाए, जिसमें 15 दिन का आगे-पीछे का समय माना जा सकता है। अभ्यर्थियों को अब इसी टाइमलाइन के आधार पर आधिकारिक अपडेट का इंतज़ार है।
