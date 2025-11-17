Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Result Delay: चतुर्थ श्रेणी रिज़ल्ट में देरी से भड़के अभ्यर्थी, फूटा गुस्सा, बोर्ड अध्यक्ष ने बताया देरी का मुख्य कारण

Social Media Reactions: उम्मीदवार ने नाराज़गी जताते हुए कहा- “4th ग्रेड का dv रिज़ल्ट दे भी देंगे तो जॉइनिंग जून-जुलाई में होगी। प्रोसेस लंबी है, लेकिन आप जानबूझकर और देर कर रहे हो। आपके लिए यह एक रिज़ल्ट होगा लेकिन बेरोज़गार के लिए यही सब कुछ है।”

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 17, 2025

4th Grade Result Delay: जयपुर. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 के परिणाम जारी न किए जाने को लेकर अभ्यर्थियों का धैर्य अब टूटता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर दर्जनों उम्मीदवार अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं। इसी बीच बोर्ड सदस्य आलोक राज की प्रतिक्रिया भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा कि निर्णय लेते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि किसी भर्ती की सीट दूसरी भर्ती के कारण खराब न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि वीडीओ भर्ती की सीटें पटवारी भर्ती से प्रभावित न हों, इसलिए वीडीओ के ऑब्जेक्शन चरण को प्राथमिकता दी गई। वहीं पटवारी और वीडीओ भर्ती के चलते चतुर्थ श्रेणी की सीटें प्रभावित न हों, इसलिए 4th ग्रेड प्रक्रिया को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दी गई है।

लेकिन अभ्यर्थियों ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। एक यूज़र ने लिखा- “आप ऑब्जेक्शन तो लेते, रिज़ल्ट में delay कर देते। यह तरीका बहुत गलत है। ”दूसरे उम्मीदवार ने नाराज़गी जताते हुए कहा- “4th ग्रेड का dv रिज़ल्ट दे भी देंगे तो जॉइनिंग जून-जुलाई में होगी। प्रोसेस लंबी है, लेकिन आप जानबूझकर और देर कर रहे हो। आपके लिए यह एक रिज़ल्ट होगा लेकिन बेरोज़गार के लिए यही सब कुछ है।”

एक अन्य अभ्यर्थी ने तर्क दिया- “एक बेरोज़गार के लिए 4th ग्रेड भी उतनी ही जरूरी है जितनी पटवारी या वीडीओ। इसे कम कैसे आंका जा सकता है?”

उधर एक और प्रतिक्रिया में सवाल उठाया गया- “इतना ही ख्याल सीट्स का है तो नियुक्ति क्रम से दें, रिज़ल्ट में देरी क्यों? अगर वीडीओ की जॉइनिंग लेट हुई तो अभ्यर्थी पटवार ज्वाइन करेंगे ही, तो 2 गुणा परिणाम रोकने का क्या लॉजिक है?”

अभ्यर्थियों का स्पष्ट कहना है कि वे किसी भी भर्ती को कमतर नहीं मानते और सभी परिणाम समय पर जारी किए जाने चाहिए। अब निगाहें बोर्ड की ओर टिकी हैं कि वह इस बढ़ती नाराज़गी के बीच कब तक चतुर्थ श्रेणी भर्ती पर आधिकारिक अपडेट देता है।

बोर्ड अध्यक्ष ने कहा 15 जनवरी तक परिणाम की संभावना

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर संभावित प्लानिंग सामने आई है। जानकारी के अनुसार, परीक्षा से जुड़े ऑब्जेक्शंस नवंबर के अंत तक लिए जाएंगे। इसके बाद दिसंबर अंत तक सभी आपत्तियों का निस्तारण पूरा करने का लक्ष्य है। जनवरी 2026 में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। बोर्ड की योजना है कि प्री-डीवी रिज़ल्ट 15 जनवरी 2026 के आसपास जारी किया जाए, जिसमें 15 दिन का आगे-पीछे का समय माना जा सकता है। अभ्यर्थियों को अब इसी टाइमलाइन के आधार पर आधिकारिक अपडेट का इंतज़ार है।

ये भी पढ़ें

Weather Forecast: मौसम विभाग ने जारी किया 14 से 27 नवम्बर तक का पूर्वानुमान, जानें कब-कब आएगी बारिश
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 10:56 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Result Delay: चतुर्थ श्रेणी रिज़ल्ट में देरी से भड़के अभ्यर्थी, फूटा गुस्सा, बोर्ड अध्यक्ष ने बताया देरी का मुख्य कारण

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

संपादकीय: माता-पिता के प्रति संतानों का रवैया चिंताजनक

ओपिनियन

राजस्थान में पशुपालकों के लिए खुशखबरी: ऊंटनी दूध पाउडर प्लांट की संभावना, केंद्रीय मंत्री ने दिया आश्वासन

Minister joraram Kumawat
जयपुर

Accident: जयपुर के सड़क हादसे में 4 बच्चे हो गए अनाथ, पिता को खोने के बाद हाथ जोड़कर ये विनती करने लगी 12 साल की बेटी

जयपुर

Flat Owners Rights: राजस्थान के हजारों फ्लैट मालिक अब भी जमीन के हक से वंचित, जानें क्यों ?

Mumbai news
जयपुर

Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में महंगाई की मार : टमाटर-शिमला मिर्च फिर हो रहे महंगे

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.