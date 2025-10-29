Rajasthan: राजस्थान में सामने खड़ा था बाघ… 16 पर्यटकों से भरा कैंटर कीचड़ में फंसा, 30 मिनट अटकी रही जान

जयपुर। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में करीब 16 पर्यटकों से भरा कैंटर बाघ के सामने ट्रैक से उतरते समय कीचड़ में फंस गया। पर्यटक 30 मिनट तक कैंटर में बैठे रहे और जब बाघ दूसरी ओर चला गया तब उन्हें दूसरे कैंटर में बैठाकर सुरक्षित ले जाया गया। इस दौरान पर्यटकों की जान बाघ के भय से अटकी रही। पर्यटकों में 7 बच्चे भी शामिल थे। घटना रविवार की है, जिसका वीडियो पर्यटक उज्ज्वल शर्मा ने बनाया और अब यह वायरल हो गया है।