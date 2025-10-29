Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: राजस्थान में सामने खड़ा था बाघ… 16 पर्यटकों से भरा कैंटर कीचड़ में फंसा, 30 मिनट अटकी रही जान

बारिश के दौरान टाइगर सफारी और लॉयन सफारी में ट्रैक खराब हो गए थे। हालांकि कुछ ट्रैक की मानसून सीजन के थमने के बाद मरम्मत करवा दी गई थी। लेकिन कुछ जगह अभी भी ट्रैक खराब हैं।

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 29, 2025

Tiger in jaipur
Play video

फोटो- पत्रिका

जयपुर। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में करीब 16 पर्यटकों से भरा कैंटर बाघ के सामने ट्रैक से उतरते समय कीचड़ में फंस गया। पर्यटक 30 मिनट तक कैंटर में बैठे रहे और जब बाघ दूसरी ओर चला गया तब उन्हें दूसरे कैंटर में बैठाकर सुरक्षित ले जाया गया। इस दौरान पर्यटकों की जान बाघ के भय से अटकी रही। पर्यटकों में 7 बच्चे भी शामिल थे। घटना रविवार की है, जिसका वीडियो पर्यटक उज्ज्वल शर्मा ने बनाया और अब यह वायरल हो गया है।

ऐसा ही मामला 16 अगस्त को रणथंभौर में में हुआ था जब कैंटर बंद हो गया और ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया था। नाहरगढ़ पार्क के वायरल वीडियो के अनुसार ड्राइवर ने कैंटर ट्रैक से उतार लिया और बैक लेते समय वह कीचड़ में फंस गया। यहां से कुछ ही दूरी पर बाघ गुलाब बैठा था। काफी प्रयास के बाद कैंटर नहीं निकला तो यात्री सहम उठे।

उन्होंने वीडियो बनाकर इस लापरवाही की पोल खोली। सूचना मिलने पर पार्क का स्टाफ मौके पर पहुंचा और पर्यटकों को उतारकर करीब 20 मीटर पैदल चलाकर दूसरे वाहन में बैठाया। बताया जा रहा है कि कैंटर को अगले दिन जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। हालांकि अभी तक इस मामले में वन विभाग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है।

बारिश में खराब हुए ट्रैक

बारिश के दौरान टाइगर सफारी और लॉयन सफारी में ट्रैक खराब हो गए थे। हालांकि कुछ ट्रैक की मानसून सीजन के थमने के बाद मरम्मत करवा दी गई थी, लेकिन कुछ जगह अभी भी ट्रैक खराब हैं, जिससे इस तरह के हालात पनप रहे हैं। वन अधिकारियों का कहना है कि, नए रूट बनाए जा रहे हैं, उनपर मंथन हो रहा है।

सैलानियों ने भी जताई नाराजगी

पर्यटकों ने बताया कि कैंटर फंसने के दौरान बाघ उनके सामने बैठा था। हमने वन अधिकारियों को सूचना दी तो उन्होंने आनाकानी की। काफी देर बाद उन्हें दूसरे वाहन से बाहर निकाला गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि, वन विभाग के स्टाफ ने घटना के वक्त उनके द्वारा बनाए गए वीडियो को भी डिलीट करवा दिया गया। दूसरे वाहन में शिफ्ट करने के दौरान उन्हें कुछ दूरी पैदल तय करनी पडी। जिसमें बाघ के हमले का खतरा बना रहा।

बारिश की वजह से हुई परेशानी

बारिश ज्यादा होने से इस तरह की दिक्कत हुई है। हालांकि, इस कैंटर से पहले भी वहां से एक दूसरा कैंटर निकला था, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी पता करवा रहे हैं। गत महीने कीचड़ ज्यादा होने व जलभराव केे कारण मानसून में सफारी बंद कर दी गई थी।

  • देवेंद्र सिंह राठौड, एसीएफ नाहरगढ़ जैविक उद्यान

खबर शेयर करें:

