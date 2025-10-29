Jodhpur: वायुसेना का हेलिकॉप्टर 10 मिनट तक आसमान में मंडराता रहा, लैंडिंग की कोशिशें नाकाम

हवा में मंडराता हेलिकॉप्टर। फोटो- पत्रिका
जोधपुर/देचू। जोधपुर-जैसलमेर राजमार्ग 125 पर देचू के बाबा रामदेव मंदिर के निकट बने हेलीपैड पर बुधवार को भारतीय वायुसेना का एक हेलिकॉप्टर लैंडिंग करने का प्रयास करता दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि संभवत: तकनीकी खामी के कारण पायलट ने आपात लैंडिंग का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।
सुबह करीब 10.40 बजे अचानक आसमान में हेलिकॉप्टर मंडराने लगा तो बाजार में मौजूद दुकानदारों और ग्रामीणों की नजरें उस पर टिक गईं। करीब दस मिनट तक यह घटनाक्रम चलता रहा। हेलिकॉप्टर ने पहले देचू हेलीपैड पर दो बार उतरने की कोशिश की, लेकिन वहां कंबल-दरी बेचने वालों का अस्थायी डेरा लगा होने के कारण उतर नहीं सका।
यह वीडियो भी देखें
इसके बाद पायलट ने सेतरावा, बावकान और गुमानपुरा गांव के पास भी लैंडिंग का प्रयास किया, मगर उपयुक्त जगह न मिलने से वहां भी उतर नहीं पाया। अंततः कुछ देर तक आसमान में चक्कर लगाने के बाद हेलीकॉप्टर ने दिशा बदली और जोधपुर की ओर रवाना हो गया। फिलहाल हेलिकॉप्टर के जोधपुर एयरबेस या किसी अन्य सैन्य इकाई से संबंधित होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। तकनीकी खामी या अन्य कारणों की जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग