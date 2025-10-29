Jodhpur: वायुसेना का हेलिकॉप्टर 10 मिनट तक आसमान में मंडराता रहा, लैंडिंग की कोशिशें नाकाम

इसके बाद पायलट ने सेतरावा, बावकान और गुमानपुरा गांव के पास भी लैंडिंग का प्रयास किया, मगर उपयुक्त जगह न मिलने से वहां भी उतर नहीं पाया। अंततः कुछ देर तक आसमान में चक्कर लगाने के बाद हेलीकॉप्टर ने दिशा बदली और जोधपुर की ओर रवाना हो गया। फिलहाल हेलिकॉप्टर के जोधपुर एयरबेस या किसी अन्य सैन्य इकाई से संबंधित होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। तकनीकी खामी या अन्य कारणों की जांच की जा रही है।