Kotputli Accident: कोटपुतली में भीषण सड़क हादसा, खाटूश्यामजी से लौट रहे 3 भक्तों की दर्दनाक मौत

हादसे में विकास कुमार (34) पुत्र हरिशंकर, श्रीमती अदिति (32) पत्नी विवेक कुमार, निकी (28) पत्नी अवध बिहारी, शिबू (2) पुत्र विवेक कुमार, कुकु (18 माह) पुत्री विकास कुमार, सभी निवासी डिबुलगंज, बनारस (उत्तर प्रदेश) तथा अंशु (19) पुत्री प्रेम कुमार और दीपराज (23) पुत्र प्रेम कुमार, निवासी फूला, रायबरेली (उत्तर प्रदेश) घायल हो गए। सभी घायलों का उपचार निम्स अस्पताल में चल रहा है।