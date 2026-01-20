Kotputli Accident: कोटपुतली में भीषण सड़क हादसा, खाटूश्यामजी से लौट रहे 3 भक्तों की दर्दनाक मौत

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार। फोटो- पत्रिका
चंदवाजी। जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अजमेर एक्सप्रेस-वे के निकट मंगलवार को सड़क किनारे खड़े वाहनों की अवैध पार्किंग एक भीषण हादसे का कारण बनी। एक कार कंटेनर से टकराने पर दो महिलाओं सहित तीन जनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार सात जने घायल हो गए।
इनमें दो छोटे बच्चे भी शामिल हैं। कार सवार सभी खाटूश्यामजी के दर्शन कर मेहंदीपुर बालाजी जा रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से शवों व घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया।
जानकारी के अनुसार, मंगलवार को एक कार जयपुर-अजमेर एक्सप्रेस-वे से दिल्ली की ओर जा रही थी। चंदवाजी के निकट सड़क किनारे खड़े कंटेनर से टकराने पर पूजा सिंह (30) पत्नी विकास कुमार, बसंती देवी (60) पत्नी हरिशंकर और विवेक कुमार (33) पुत्र हरिशंकर, सभी निवासी डिबुलगंज, बनारस (उत्तर प्रदेश) की मौके पर ही मौत हो गई।
कार में सवार दो छोटे बच्चों सहित सात जने घायल हो गए। सभी घायलों को चंदवाजी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के उच्चाधिकारी भी मौके पर पहुंचे।
हादसे में विकास कुमार (34) पुत्र हरिशंकर, श्रीमती अदिति (32) पत्नी विवेक कुमार, निकी (28) पत्नी अवध बिहारी, शिबू (2) पुत्र विवेक कुमार, कुकु (18 माह) पुत्री विकास कुमार, सभी निवासी डिबुलगंज, बनारस (उत्तर प्रदेश) तथा अंशु (19) पुत्री प्रेम कुमार और दीपराज (23) पुत्र प्रेम कुमार, निवासी फूला, रायबरेली (उत्तर प्रदेश) घायल हो गए। सभी घायलों का उपचार निम्स अस्पताल में चल रहा है।
यह वीडियो भी देखें
चंदवाजी थाना प्रभारी हीरालाल सैनी ने बताया कि कार सवार श्रद्धालु सोमवार सुबह करीब 9 बजे घर से निकले थे। खाटूश्यामजी पहुंचकर रात भर लाइनों में खड़े रहकर दर्शन किए और बिना आराम किए मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए रवाना हो गए। बिना रुके लगातार 24 घंटे से अधिक यात्रा करने से चालक को झपकी आना भी हादसे का संभावित कारण माना जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग