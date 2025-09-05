सावधान! राजस्थान में कल होगी ‘ताबड़तोड़’ बारिश! इन 5 जिलों में अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी भागों में भारी से अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज तीव्र होकर वेल मार्क लो (WML) में तब्दील हो गया है। वर्तमान में मप्र व आसपास के पूर्वी राज के ऊपर अवस्थित है। इसके आगामी 48 घंटों में बढ़ने व और तीव्र होकर 7 सितंबर की सुबह तक दक्षिणी राज और उससे सटे उत्तरी गुजरात पर एक अवदाब (Depression) क्षेत्र के रूप में केंद्रित होने की प्रबल संभावना है।