सावधान! राजस्थान में कल होगी ‘ताबड़तोड़’ बारिश! इन 5 जिलों में अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी

जयपुर। राजस्थान में भारी बारिश का दौर अभी चलेगा। जयपुर सहित कई जिलों में शुक्रवार को बारिश दौर जारी है। अजमेर में बरसात के चलते दिनभर रिसती बोराज तालाब की पाल गुरुवार देर रात टूट गई। इससे वरुणसागर रोड-रावत नगर के समीप स्वास्तिक नगर जलमग्न हो गया। सड़कों और घरों में 5 से 8 फीट पानी भर गया। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को पांच जिलों में अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी भागों में भारी से अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज तीव्र होकर वेल मार्क लो (WML) में तब्दील हो गया है। वर्तमान में मप्र व आसपास के पूर्वी राज के ऊपर अवस्थित है। इसके आगामी 48 घंटों में बढ़ने व और तीव्र होकर 7 सितंबर की सुबह तक दक्षिणी राज और उससे सटे उत्तरी गुजरात पर एक अवदाब (Depression) क्षेत्र के रूप में केंद्रित होने की प्रबल संभावना है।
उपरोक्त के असर से उदयपुर, कोटा, अजमेर व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में आगामी 3-4 दिन भारी, अतिभारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश भी होने की संभावना है। भरतपुर, जयपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी आगामी 3-4 दिन मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर और उदयपुर में रेड अलर्ट जारी किया है। अजमेर, बारां, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर, और जालोर में भारी बारिश होने की संभावना है।