2 अक्टूबर को स्कूलों में मनाएं गांधी जयंती या दें दशहरे की छुट्टी ? असमंजस की हालत में स्कूल प्रबंधन

दूसरी ओर, दशहरा भी इस साल 2 अक्टूबर को ही पड़ रहा है और यह राजकीय अवकाश के रूप में घोषित है। ऐसे में शिक्षकों और विद्यार्थियों का मानना है कि उन्हें इस दिन पूरी छुट्टी मिलनी चाहिए। यही कारण है कि अब स्कूलों के प्रधानाचार्य और शिक्षक असमंजस की स्थिति में हैं। यदि वे गांधी जयंती का कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो दशहरे की छुट्टी बाधित होगी, और यदि वे छुट्टी घोषित करते हैं तो गांधी जयंती पर कार्यक्रम न करने का दोषी ठहराए जा सकते हैं।