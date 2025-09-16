Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

2 अक्टूबर को स्कूलों में मनाएं गांधी जयंती या दें दशहरे की छुट्टी ? असमंजस की हालत में स्कूल प्रबंधन

सरकारी स्कूलों में इस बार 2 अक्टूबर को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वजह यह है कि इस साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरा दो बड़े अवसर एक साथ पड़ रहे हैं।

जयपुर

Kamal Mishra

Sep 16, 2025

Gandhi jayanti
प्रतीकात्मक तस्वीर- फ्रीपिक

जयपुर। सरकारी स्कूलों में इस बार 2 अक्टूबर को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वजह यह है कि इस साल 2 अक्टूबर को दो बड़े अवसर एक साथ पड़ रहे हैं। महात्मा गांधी जयंती और दशहरा को लेकर शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन दुविधा में हैं कि आखिर इस दिन छुट्टी घोषित करें या फिर कार्यक्रम आयोजित करें।

शिक्षा विभाग ने पहले से जारी गाइडलाइन में स्पष्ट किया था कि गांधी जयंती के अवसर पर सभी स्कूलों में भले ही अवकाश रहेगा, लेकिन महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष कार्यक्रम अनिवार्य रूप से करवाए जाएंगे। इसमें प्रार्थना सभा, भाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन और गांधीजी के विचारों पर चर्चा जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं।

ये भी पढ़ें

विधायकों की खरीद-फरोख्त को लेकर 5 साल पहले एसीबी में दर्ज केस बंद, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
जयपुर
Rajasthan-High-Court-Jaipur

2 अक्टूबर को राजकीय अवकाश

दूसरी ओर, दशहरा भी इस साल 2 अक्टूबर को ही पड़ रहा है और यह राजकीय अवकाश के रूप में घोषित है। ऐसे में शिक्षकों और विद्यार्थियों का मानना है कि उन्हें इस दिन पूरी छुट्टी मिलनी चाहिए। यही कारण है कि अब स्कूलों के प्रधानाचार्य और शिक्षक असमंजस की स्थिति में हैं। यदि वे गांधी जयंती का कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो दशहरे की छुट्टी बाधित होगी, और यदि वे छुट्टी घोषित करते हैं तो गांधी जयंती पर कार्यक्रम न करने का दोषी ठहराए जा सकते हैं।

शिक्षक संगठनों की मांग

शिक्षक संगठनों का कहना है कि विभाग को इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द संशोधित आदेश जारी करना चाहिए। उनका कहना है कि एक ही दिन पर दो कार्यक्रमों का टकराव होने से भ्रम पैदा हो गया है और अगर स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं मिले तो बाद में कई स्कूलों पर आदेश की अवहेलना का ठप्पा लग सकता है।

फिलहाल, शिक्षा विभाग की ओर से इस मामले में कोई नया निर्देश जारी नहीं हुआ है। सभी की निगाहें अब विभाग पर टिकी हैं कि वह इस असमंजस को कैसे दूर करेगा।

ये भी पढ़ें

Toofan Express: 8 राज्यों को जोड़ने वाली फिर दौड़ेगी ‘तुफान एक्सप्रेस’, 95 साल पुराना है इस ट्रेन का इतिहास
श्री गंगानगर
Udyan Abha Toofan Express

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

विजयादशमी

गाँधी जयंती

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 06:15 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 2 अक्टूबर को स्कूलों में मनाएं गांधी जयंती या दें दशहरे की छुट्टी ? असमंजस की हालत में स्कूल प्रबंधन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.