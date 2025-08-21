Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली में रंग लाया CM भजनलाल का प्रयास, केंद्र सरकार 697 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त राशि शीघ्र करेगी जारी

इस राशि सेे प्रदेश के राजकीय विद्यालयों की आईटी अवसंरचना सशक्त होगी और विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर नवीन प्रयोगों एवं अनुसंधान में सहभागिता कर सकेंगे।

जयपुर

Aug 21, 2025

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो- पत्रिका नेटवर्क

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विशेष प्रयासों से केन्द्र सरकार ने राजस्थान में आईसीटी, स्मार्ट क्लासेज और सांइस लैब की स्थापना के लिए 697.88 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शीघ्र जारी करने की सहमति प्रदान की है।

सीएम ने किया था अनुरोध

शर्मा ने हाल में नई दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से मुलाकात कर केन्द्र से प्रदेश को मिलने वाली सहायता एवं अनुदान के संबंध में चर्चा कर अनुरोध किया था। इस राशि सेे प्रदेश के राजकीय विद्यालयों की आईटी अवसंरचना सशक्त होगी और विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर नवीन प्रयोगों एवं अनुसंधान में सहभागिता कर सकेंगे।

तीन हजार 834 स्मार्ट क्लास बनेंगे

अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के लिए तीन हजार 834 स्मार्ट क्लास एवं दाे हजार 657 आईसीटी लैब की पहुंच सुनिश्चित होगी। साथ ही 816 जीव विज्ञान, 722 भौतिक विज्ञान एवं 718 रसायन विज्ञान (कुल 2256) प्रयोगशालाओं की स्थापना भी की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के आग्रह पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत 3 हजार 200 करोड़ रुपए राज्य को देने के लिए भी सहमति प्रदान की है। इस राशि की प्रथम किस्त राज्य को शीघ्र जारी की जाएगी। इस प्रकार प्रदेश को केन्द्रीय सरकार से लगभग 3 हजार 900 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी।

