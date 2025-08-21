दिल्ली में रंग लाया CM भजनलाल का प्रयास, केंद्र सरकार 697 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त राशि शीघ्र करेगी जारी

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के आग्रह पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत 3 हजार 200 करोड़ रुपए राज्य को देने के लिए भी सहमति प्रदान की है। इस राशि की प्रथम किस्त राज्य को शीघ्र जारी की जाएगी। इस प्रकार प्रदेश को केन्द्रीय सरकार से लगभग 3 हजार 900 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी।