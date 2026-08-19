वकीलों के चक्काजाम से 10.30 घंटे जाम रहा जयपुर, 15000 वाहन फंसने से छूटी ट्रेन-बस, 22000 लीटर तक पेट्रोल-डीजल का हुआ नुकसान

जयपुर जंक्शन और सिंधी कैंप जाने वाले कई यात्री पैदल ही स्टेशन की ओर जाते दिखे। स्कूलों की छुट्टी के समय बच्चों के वाहन भी जाम में फंसे रहे। प्रत्यक्षदर्शियों और वाहन चालकों के अनुसार शुरुआती दो घंटे, दोपहर 12.30 से करीब 2.30 बजे तक, पुलिस का कोई वरिष्ठ अधिकारी स्थिति संभालने के लिए सड़कों पर मौजूद नहीं था। जब जाम की कतारें 4-5 किलोमीटर पीछे तक पहुंच गईं, तब पुलिस प्रशासन ने अजमेर रोड, 22 गोदाम, सहकार मार्ग और परिवहन मार्ग की ओर यातायात डायवर्ट करना शुरू किया।