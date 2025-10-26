Jaipur News: CM भजनलाल शर्मा बोले- PM मोदी के नेतृत्व में पूरा हुआ पटेल का सपना, जम्मू-कश्मीर बना भारत का अभिन्न अंग

शर्मा रविवार को सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में आयोजित ‘सरदार @150 यूनिटी मार्च’ कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने अंतरराष्ट्रीय दबावों की परवाह किए बिना हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त कराया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बना, जिससे सरदार पटेल का सपना साकार हुआ। कार्यक्रम में खेल एवं युवा मामलात राज्यमंत्री के.के. विश्नोई, भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र गोठवाल, भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष अंकित चेची आदि मौजूद रहे।