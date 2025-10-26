Jaipur News: CM भजनलाल शर्मा बोले- PM मोदी के नेतृत्व में पूरा हुआ पटेल का सपना, जम्मू-कश्मीर बना भारत का अभिन्न अंग

कार्यशाला को संबोधित करते मुख्यमंत्री। फोटो- पत्रिका
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और दूरदर्शिता से राष्ट्र का पुनर्निर्माण किया और बिखरे हुए भारत को एकता के सूत्र में बांधा। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के बाद 560 से अधिक रियासतों का विलय कर ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ का सपना साकार किया।
शर्मा रविवार को सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में आयोजित ‘सरदार @150 यूनिटी मार्च’ कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने अंतरराष्ट्रीय दबावों की परवाह किए बिना हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त कराया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बना, जिससे सरदार पटेल का सपना साकार हुआ। कार्यक्रम में खेल एवं युवा मामलात राज्यमंत्री के.के. विश्नोई, भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र गोठवाल, भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष अंकित चेची आदि मौजूद रहे।
सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक देश के सभी जिलों में 8 से 10 किमी लंबी पदयात्राएं आयोजित की जाएंगी। इन पदयात्राओं में आमजन आत्मनिर्भर भारत की शपथ लेंगे तथा योग शिविर, वाद-विवाद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे।
‘एक जिला-एक खेल योजना’ के तहत हर जिले में स्थानीय पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। 26 नवंबर (संविधान दिवस) को प्रत्येक जिले से चुने गए दो पदयात्री सरदार पटेल की जन्मभूमि करमसद से एकता के प्रतीक स्टेच्यू ऑफ यूनिटी (केवडिया) तक 152 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा करेंगे।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि सरदार पटेल ने हैदराबाद के निजाम को भारत में विलय के लिए बाध्य किया और पाकिस्तान समर्थित कबाइलों से कश्मीर का बड़ा हिस्सा बचाया। खेल एवं युवा मामलात मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि हम सब भारतीय हैं… यही यूनिटी मार्च का मूल संदेश और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।
