Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur News: CM भजनलाल शर्मा बोले- PM मोदी के नेतृत्व में पूरा हुआ पटेल का सपना, जम्मू-कश्मीर बना भारत का अभिन्न अंग

सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक देश के सभी जिलों में 8 से 10 किमी लंबी पदयात्राएं आयोजित की जाएंगी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 26, 2025

Chief Minister Bhajanlal

कार्यशाला को संबोधित करते मुख्यमंत्री। फोटो- पत्रिका

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और दूरदर्शिता से राष्ट्र का पुनर्निर्माण किया और बिखरे हुए भारत को एकता के सूत्र में बांधा। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के बाद 560 से अधिक रियासतों का विलय कर ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ का सपना साकार किया।

शर्मा रविवार को सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में आयोजित ‘सरदार @150 यूनिटी मार्च’ कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने अंतरराष्ट्रीय दबावों की परवाह किए बिना हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त कराया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बना, जिससे सरदार पटेल का सपना साकार हुआ। कार्यक्रम में खेल एवं युवा मामलात राज्यमंत्री के.के. विश्नोई, भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र गोठवाल, भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष अंकित चेची आदि मौजूद रहे।

31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक देशभर में यूनिटी मार्च

सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक देश के सभी जिलों में 8 से 10 किमी लंबी पदयात्राएं आयोजित की जाएंगी। इन पदयात्राओं में आमजन आत्मनिर्भर भारत की शपथ लेंगे तथा योग शिविर, वाद-विवाद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे।

‘एक जिला-एक खेल योजना’ के तहत हर जिले में स्थानीय पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। 26 नवंबर (संविधान दिवस) को प्रत्येक जिले से चुने गए दो पदयात्री सरदार पटेल की जन्मभूमि करमसद से एकता के प्रतीक स्टेच्यू ऑफ यूनिटी (केवडिया) तक 152 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा करेंगे।

यह वीडियो भी देखें

देश की एकता के लिए पटेल के साहसिक कार्य: राठौड़

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि सरदार पटेल ने हैदराबाद के निजाम को भारत में विलय के लिए बाध्य किया और पाकिस्तान समर्थित कबाइलों से कश्मीर का बड़ा हिस्सा बचाया। खेल एवं युवा मामलात मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि हम सब भारतीय हैं… यही यूनिटी मार्च का मूल संदेश और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।

ये भी पढ़ें

Sonam Wangchuk: नजरबंदी पर भड़कीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि, लगा दिया ऐसा बड़ा आरोप, यहां जानें
जोधपुर
Sonam Wangchuk

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Oct 2025 09:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur News: CM भजनलाल शर्मा बोले- PM मोदी के नेतृत्व में पूरा हुआ पटेल का सपना, जम्मू-कश्मीर बना भारत का अभिन्न अंग

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दर्दनाक हादसा: फार्म पॉण्ड में डूबने से एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम

जयपुर

आपकी बातः फुटपाथों पर अतिक्रमण न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

ओपिनियन

IMD Heavy Rain Alert : राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, यहां हुई बारिश, दो दिन अतिभारी बारिश का अलर्ट

rain alert
जयपुर

Water Supply: राजस्थान सरकार का दावा, जल जीवन मिशन में 13 लाख घरों तक पहुंचा स्वच्छ पेयजल

water supply (Photo- Patrika)
जयपुर

Biological Park: जयपुर के इस उद्यान में शेरों की दहाड़ और बाघों का रोमांच, पर्यटकों ने लिया यादगार अनुभव

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.