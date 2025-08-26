Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

15 साल में बदल गई तस्वीर: 163 करोड़ लोगों ने उठाया योजना का लाभ, जानिए राजस्थान सरकार की इस खास स्कीम के बारे में

‘मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना' 02 अक्टूबर 2011 से लागू की गई थी।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 26, 2025

Chief Minister Free Rajasthan Nirogi Yojana
Photo- Patrika Network

Chief Minister Free Rajasthan Nirogi Yojana: राजस्थान सरकार ने 15 साल पहले आमजन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना' शुरू की थी। जिससे आवश्यक औषधियां जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। ‘मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना' 2 अक्टूबर 2011 से लागू की गई थी। वहीं, 4 मई 2011 को राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम (RMSCL) का गठन किया गया।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2019-20 में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत मरीजों को अतिरिक्त औषधियां उपलब्ध करवाये जाने के उद्देशय से आवश्यक दवा सूची में कैन्सर, ह्नदय, गुर्दा एवं अन्य रोगों के इलाज हेतु कुल 105 औषधियां एवं 34 सर्जिकल आईटम्स आवश्यक दवा सूची में जोड़े गए।

ये भी पढ़ें

RGHS: आखिर निजी अस्पतालों ने आरजीएचएस योजना में इलाज से क्यों किया किनारा, अब कब शुरू होगा योजना में फ्री इलाज?
सीकर
rghs free treatment

2022-23 में निशुल्क दवा योजना को भी किया शामिल

वहीं, बजट घोषणा 2022-23 में समस्त राजकीय चिकित्सालयों में दवा को निःशुल्क करने की घोषणा की गई। जिसके अन्तर्गत ‘मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना' में आवश्यक दवा सूची का विस्तार करते हुए 635 औषधियां, 255 सर्जिकल्स (साईजवार) एवं 78 सूचर्स को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को शामिल करते हुए आवश्यक दवा सूची में कुल 1829 औषधियां, सर्जिकल्स है।

अब तक 163 करोड़ मरीज उठा चुके लाभ

मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के माध्यम से 15 साल में 163 करोड़ मरीज लाभ उठा चुके हैं। कैंसर, दिल, लिवर बीमारी की दवा भी निशुल्क दी जा रही हैं। इसका बजट 2011 में 195 करोड़ था, जो अब बढ़कर 2788 करोड़ पहुंच गया है।

2013 में शुरू हुई 'मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना'

इसके बाद 7 अप्रेल 2013 में राज्य सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए राजकीय अस्पतालों में सम्पूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 'मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना' लागू की। इस योजना के अन्तर्गत 7 अप्रेल 2013 से 31 दिसम्बर 2023 तक 66 करोड़ 16 लाख 75 हजार 401 निःशुल्क जांचे की जा चुकी है। जिससे 25 करोड़ 87 लाख 02 हजार 056 व्यक्ति लाभान्वित हो चुके हैं।

ये भी पढ़ें

RSSB Patwari Bharti: राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा में बड़ा खुलासा; बायोमेट्रिक स्कैनिंग से पकड़े गए 6 डमी उम्मीदवार
जयपुर
RSSB Patwari Recruitment Exam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 03:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 15 साल में बदल गई तस्वीर: 163 करोड़ लोगों ने उठाया योजना का लाभ, जानिए राजस्थान सरकार की इस खास स्कीम के बारे में

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.