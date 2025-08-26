15 साल में बदल गई तस्वीर: 163 करोड़ लोगों ने उठाया योजना का लाभ, जानिए राजस्थान सरकार की इस खास स्कीम के बारे में

इसके बाद 7 अप्रेल 2013 में राज्य सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए राजकीय अस्पतालों में सम्पूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 'मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना' लागू की। इस योजना के अन्तर्गत 7 अप्रेल 2013 से 31 दिसम्बर 2023 तक 66 करोड़ 16 लाख 75 हजार 401 निःशुल्क जांचे की जा चुकी है। जिससे 25 करोड़ 87 लाख 02 हजार 056 व्यक्ति लाभान्वित हो चुके हैं।