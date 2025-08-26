RSSB Patwari Bharti: राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा में बड़ा खुलासा; बायोमेट्रिक स्कैनिंग से पकड़े गए 6 डमी उम्मीदवार

RSSB अध्यक्ष मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) आलोक राज ने बताया कि परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। उम्मीदवार का चेहरा और आंखों का स्कैन सॉफ्टवेयर के माध्यम से पहले से उपलब्ध रिकॉर्ड से मिलाया जाता है। जब सिस्टम ने मिलान किया, तो इन छह लोगों की पहचान सामने आ गई। राज ने कहा, बोर्ड का सॉफ्टवेयर सिर्फ नई परीक्षा ही नहीं बल्कि पूर्व में दी गई परीक्षाओं का भी डाटा चेक करता है। इसी कारण इन फर्जी उम्मीदवारों की पोल खुली।