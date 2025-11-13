Silver Price: आधे घंटे में ही 7000 रुपए बढ़े भाव, पूरे दिन में इतने हजार की छलांग, चांदी पर चीन इफेक्ट ने उड़ाए होश…

प्रतीकात्मक फोटो
Jaipur Silver Price Today: कीमती धातुओं के बाजार में बुधवार को जबरदस्त उछाल देखने को मिला। चांदी के दामों में एक ही दिन में 10 हजार रुपये किलो की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। जयपुर में बुधवार को जहां चांदी का भाव 1,59,500 रुपये प्रति किलो था, वहीं गुरुवार को यह बढ़कर 1,69,500 रुपये प्रति किलो पहुंच गया।
ज्वेलर भीमसेन जैन के अनुसार चांदी में यह तेजी चीन द्वारा इसे कीमती धातु की श्रेणी में शामिल करने के बाद आई है। इससे पहले परसों कुछ ही मिनटों में चांदी के भाव 3 हजार रुपये तक उछले थे, हालांकि रात होते.होते फिर गिरावट आई। लेकिन बुधवार रात से प्रभाव स्पष्ट दिखा और कुछ ही घंटों में 6 से 7 हजार रुपये तक का उछाल देखने को मिला। जैन ने बताया कि कल देर शाम जब शोरूम से घर जा रहा था, तब शोरुम में भाव अलग थे। करीब तीन से पैंतीस मिनट में ही घर पहुंच गया था, वहां जाकर बाजार देखा तो होश ही उड़ गए। पता चला कि आधा घंटे में ही छह हजार रुपए तक दाम बढ़ गए थे।
विशेषज्ञों का कहना है कि गिरते रुपये और बढ़ते डॉलर ने भी इस तेजी को समर्थन दिया। हालांकि आने वाले दिनों में मामूली करेक्शन संभव है, क्योंकि अमेरिका में शटडाउन समाप्त हो गया है और टैरिफ वार खत्म होने की उम्मीद से बाजार में स्थिरता लौट सकती है। फिर भी फिलहाल निवेशकों के लिए चांदी एक बार फिर आकर्षक विकल्प बनती दिख रही है। इस बीच सोने के दामों में भी लगातार उतार - चढ़ाव देखने को मिल रहा है।
