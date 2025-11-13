Silver Price: आधे घंटे में ही 7000 रुपए बढ़े भाव, पूरे दिन में इतने हजार की छलांग, चांदी पर चीन इफेक्ट ने उड़ाए होश…

ज्वेलर भीमसेन जैन के अनुसार चांदी में यह तेजी चीन द्वारा इसे कीमती धातु की श्रेणी में शामिल करने के बाद आई है। इससे पहले परसों कुछ ही मिनटों में चांदी के भाव 3 हजार रुपये तक उछले थे, हालांकि रात होते.होते फिर गिरावट आई। लेकिन बुधवार रात से प्रभाव स्पष्ट दिखा और कुछ ही घंटों में 6 से 7 हजार रुपये तक का उछाल देखने को मिला। जैन ने बताया कि कल देर शाम जब शोरूम से घर जा रहा था, तब शोरुम में भाव अलग थे। करीब तीन से पैंतीस मिनट में ही घर पहुंच गया था, वहां जाकर बाजार देखा तो होश ही उड़ गए। पता चला कि आधा घंटे में ही छह हजार रुपए तक दाम बढ़ गए थे।