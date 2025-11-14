Rajasthan: टावर बेस मुआवजा दर में बढ़ोतरी, CM भजनलाल की केंद्रीय मंत्रियों से ERCP, मेट्रो फेज-2 पर हुई हाई-लेवल चर्चा

सीएम भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात की। सीएम भजनलाल शर्मा ने खट्टर से मुलाकात के दौरान जयपुर मेट्रो फेज 2 व कई विद्युत परियोजनाओं को गति देने के संबंध में चर्चा की। केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल से मुलाकात के दौरान फिरोजपुर फीडर रिलाइनिंग एवं रामजल सेतु लिंक परियोजना की प्रगति को लेकर चर्चा हुई।