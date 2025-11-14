Rajasthan: टावर बेस मुआवजा दर में बढ़ोतरी, CM भजनलाल की केंद्रीय मंत्रियों से ERCP, मेट्रो फेज-2 पर हुई हाई-लेवल चर्चा

बैठक में मौजूद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम भजनलाल। फोटो: पत्रिका
जयपुर। राजस्थान सरकार की मांग पर टावर बेस मुआवजा दर की डीएलसी बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी। साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा की दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ ईआरसीपी, जयपुर मेट्रो फेज-2 और ऊर्जा परियोजना के मुद्दे पर चर्चा हुई।
सीएम भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात की। सीएम भजनलाल शर्मा ने खट्टर से मुलाकात के दौरान जयपुर मेट्रो फेज 2 व कई विद्युत परियोजनाओं को गति देने के संबंध में चर्चा की। केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल से मुलाकात के दौरान फिरोजपुर फीडर रिलाइनिंग एवं रामजल सेतु लिंक परियोजना की प्रगति को लेकर चर्चा हुई।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ सीएम की बैठक में बताया गया कि किसानों के हित में टावर बेस मुआवजा दर को डीएलसी दर के 400 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है, जबकि कॉरिडोर मुआवजा ग्रामीण क्षेत्रों में 30 प्रतिशत, नगरपालिका क्षेत्रों में 45 प्रतिशत तथा नगर निगम क्षेत्रों में 60 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
सीएम भजनलाल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से करीब एक घंटे तक चर्चा की। इस दौरान रामजल सेतु परियोजना (ईआरसीपी) परियोजना की वित्तीय स्वीकृति सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सीएम की कुछ बिंदुओं पर पाटिल से अकेले में भी बातचीत हुई।
जोधपुर हाउस में केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने भी सीएम से मुलाकात की। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी मुख्यमंत्री शर्मा से मिलने जोधपुर हाउस पहुंचे। राठौड़ भी शर्मा के साथ ही जयपुर लौटे।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग