सीएम भजनलाल ने दिल्ली में PM मोदी से की मुलाकात, इधर जयपुर में कल बुलाई कैबिनेट मीटिंग, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हुई तेज

सीएम भजनलाल शर्मा और पीएम मोदी की मुलाकात (फोटो- @BhajanlalBjp)
जयपुर। राजस्थान की सियासत इन दिनों एक बार फिर तेज होती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अचानक दिल्ली दौरे और उसके ठीक बाद जयपुर में कैबिनेट व मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाए जाने से कई राजनीतिक संकेत सामने आ रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि सरकार जल्द मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल जैसे बड़े कदम उठा सकती है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है।
दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लंबी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर तैयार किया गया विस्तृत ‘रिपोर्ट कार्ड’ सौंपकर फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति और विभिन्न विभागों के कामकाज का ब्योरा प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को आगामी प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया, जिसे सरकार देश-विदेश के राजस्थानियों को जोड़ने के एक बड़े अवसर के रूप में देख रही है।
मुख्यमंत्री ने पचपदरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करने का आग्रह भी किया। यह परियोजना प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी औद्योगिक योजनाओं में से एक मानी जाती है और इसके शुरू होने पर रोजगार, निवेश और ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी प्रगति की उम्मीद है। दिल्ली यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी हुई, जिसमें माना जा रहा है कि संगठनात्मक मुद्दों, शासन व्यवस्था और राजनीतिक समीकरणों पर बातचीत हुई।
इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हुई बैठक में राज्य के बजट से जुड़े मुद्दों, केंद्र से मिलने वाली राशि तथा लंबित वित्तीय प्रस्तावों पर चर्चा हुई। वित्तीय संसाधनों को मजबूत करने और राज्य की प्रमुख योजनाओं को निधि उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।
कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठकों के लिए अचानक भेजे गए आमंत्रण के बाद अटकलें और तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक 3 दिसंबर की बैठकों में रिफाइनरी प्रोजेक्ट की समीक्षा, प्रवासी सम्मेलन की तैयारियों, राज्य-केंद्र की संयुक्त योजनाओं और आगामी बजट से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर विचार होगा। उद्योग, निवेश और व्यापार सुधारों से जुड़े प्रस्तावों को भी इन बैठकों में आगे बढ़ाया जा सकता है।
CM भजनलाल का दिल्ली दौरा इस बात का संकेत माना जा रहा है कि राजस्थान सरकार आने वाले दिनों में कुछ बड़े और असरदार निर्णय लेने की तैयारी में है। इसी वजह से कल होने वाली बैठकें बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।
