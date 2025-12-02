सीएम भजनलाल ने दिल्ली में PM मोदी से की मुलाकात, इधर जयपुर में कल बुलाई कैबिनेट मीटिंग, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हुई तेज

दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लंबी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर तैयार किया गया विस्तृत ‘रिपोर्ट कार्ड’ सौंपकर फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति और विभिन्न विभागों के कामकाज का ब्योरा प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को आगामी प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया, जिसे सरकार देश-विदेश के राजस्थानियों को जोड़ने के एक बड़े अवसर के रूप में देख रही है।