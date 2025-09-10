‘मेरी आवाज नहीं दबा पाओगे’, विधानसभा में गरजे CM भजनलाल, बोले- सस्ती लोकप्रियता के लिए नौटंकी कर रहे कांग्रेसी

Rajasthan Assembly: राजस्थान विधानसभा में मॉनसून सत्र के दौरान बुधवार को सीएम भजनलाल ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच सीएम ने कहा कि विपक्ष सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए नौटंकी कर रहा है और जनता के असली मुद्दों से उसका कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक अतिवृष्टि के समय जनता के बीच नहीं गए और अब धर्मांतरण बिल को लेकर दुखी हो रहे हैं।
सीएम ने कहा कि मेरी आवाज को पहले भी नहीं रोक पाए, आगे भी नहीं रोक पाओगे। यह आवाज ऐसी है, जिसे दबाने का दम किसी में नहीं है।
सीएम भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में कहा कि सदन का मॉनसून सत्र जनता की समस्याओं को उठाने और उनके समाधान के लिए बुलाया जाता है, लेकिन कांग्रेस ने इसका समय बर्बाद किया। उन्होंने कहा कि कुछ परंपराएं और मर्यादाएं होती हैं, लेकिन सस्ती लोकप्रियता ज्यादा दिन नहीं चलती। विपक्ष की ताकत तब दिखती है, जब वह जनता की आवाज को उठाता है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया।
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का कार्यक्रम बना लिया है। कभी कुछ पहनकर आ जाते हैं, कभी कुछ नाटक करते हैं। यह राजस्थान की जनता सब देख रही है।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस विधायकों पर जनता के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि राजस्थान में अतिवृष्टि के कारण लोग परेशान हैं। आप एक भी गांव या ढाणी में गए? किसी पीड़ित के आंसू पोंछे? एक भी कांग्रेसी जनता के दुख-दर्द में शामिल हुआ हो, तो बताएं। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद और अधिकारी जनता के बीच जाकर उनके दुख-दर्द में शामिल हुए और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि फील्ड में जाना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। सस्ती लोकप्रियता से काम नहीं चलता।
सीएम ने कांग्रेस पर धर्मांतरण बिल को लेकर तंज कसा और कहा कि विपक्ष को जनता के दुख से कोई मतलब नहीं, बल्कि उन्हें धर्मांतरण बिल का दर्द सता रहा है। उन्होंने कहा कि इनका दर्द अतिवृष्टि का नहीं, बल्कि धर्मांतरण बिल का है। इसलिए कभी कुछ डालकर आते हैं, कभी नाटक करते हैं। उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि अगर कोई कांग्रेसी जनता के बीच गया हो, तो वह सामने आए और बताए।
सीएम भजनलाल ने कहा कि कांग्रेस ने सदन का समय बर्बाद किया और जनता के साथ धोखा किया। उन्होंने चेतावनी दी कि राजस्थान की आठ करोड़ जनता सब देख रही है। आपने जनता के मुद्दों को नहीं उठाया। आने वाले समय में जनता आपको जवाब देगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनता के हित में काम कर रही है, जबकि कांग्रेस तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार की बात करती है।
सीएम ने अपनी पार्टी के नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे साथी आंदोलनों से निकले हैं। उन्होंने विपक्ष में रहकर लाठियां खाईं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जब बादल छाते हैं, तो उनके सीने में दर्द होता है, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष में रहने का दर्द क्या होता है, यह कांग्रेस को नहीं पता।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के हंगामे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सदन जनता की समस्याओं के समाधान के लिए है, लेकिन कांग्रेस ने इसे बाधित किया। उन्होंने कहा कि आपने कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया, जिस पर चर्चा हो सके। आपका मकसद सिर्फ अपने आप को सिद्ध करना है। सीएम ने जोर देकर कहा कि उनकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता और उनकी सरकार जनता के लिए काम करती रहेगी।
सीएम भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके जनप्रतिनिधि और अधिकारी लगातार जनता के बीच हैं। उन्होंने कहा कि हमने जनता के मन की बात सुनी और उनके दुख-दर्द में मलहम लगाने का काम किया। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि वह जनता के हित में क्या कर रही है?