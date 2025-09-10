‘मेरी आवाज नहीं दबा पाओगे’, विधानसभा में गरजे CM भजनलाल, बोले- सस्ती लोकप्रियता के लिए नौटंकी कर रहे कांग्रेसी

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस विधायकों पर जनता के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि राजस्थान में अतिवृष्टि के कारण लोग परेशान हैं। आप एक भी गांव या ढाणी में गए? किसी पीड़ित के आंसू पोंछे? एक भी कांग्रेसी जनता के दुख-दर्द में शामिल हुआ हो, तो बताएं। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद और अधिकारी जनता के बीच जाकर उनके दुख-दर्द में शामिल हुए और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि फील्ड में जाना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। सस्ती लोकप्रियता से काम नहीं चलता।