Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

सीएम भजनलाल शर्मा ने सूरत में व्यापारियों को दिए पीले चावल, राजस्थान में निवेश के लिए किया आमंत्रित

सीएम भजनलाल शर्मा ने बुधवार को सूरत में फार्मा, टेक्सटाइल, माइंस-मिनरल, केमिकल समेत अन्य वर्ग के उधमियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों को पीले चावल देकर राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Kamal Mishra

Oct 08, 2025

cm Bhajanlal in Surat

सूरत में राजस्थान मीट को संबोधित करते सीएम भजनलाल शर्मा (फोटो-सोशल मीडिया)

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सूरत दौरे पर हैं। बुधवार को सूरत में आयोजित प्रवासी राजस्थानी मीट को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि राजस्थान की शक्ति और भक्ति की धरती को औद्योगिक विरासत के साथ विश्व पटल पर स्थापित करना समय की मांग है। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों को पीले चावल देकर राज्य में निवेश का निमंत्रण दिया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद पानी, बिजली, उद्योग और रोजगार को प्राथमिकता दी है। यमुना योजना और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को हरियाणा और मध्यप्रदेश से जोड़ा गया है। उन्होंने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के जल संचय अभियान की सराहना की, जिसके तहत गुजरात की टीमें राजस्थान के 40,000 गांवों में जल संरक्षण में जुटी हैं।

राइजिंग राजस्थान: निवेश और रोजगार की नई ऊंचाइयां

'राइजिंग राजस्थान' पहल के तहत 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। 10 महीनों में 3 लाख करोड़ के निवेश से उद्योग शुरू हो चुके हैं, जबकि 4 लाख करोड़ के निवेश प्रक्रिया में हैं। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस पर 25 प्रतिशत निवेश के परिणामस्वरूप हजारों रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

सेवाभावी प्रवासियों का सम्मान

राजस्थान फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित समारोह में शिक्षा, चिकित्सा, गोसेवा और उद्योग में योगदान देने वाले 15 से अधिक प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने उनके योगदान को राजस्थान की प्रगति का आधार बताया। मुख्यमंत्री ने फार्मा, टेक्सटाइल, रंग-रसायन, सिरामिक सहित विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों से निजी वार्ता की और राजस्थान में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से अपील की कि वे अपनी कर्मभूमि के अनुभव को मातृभूमि के विकास में लगाएं।

ये भी पढ़ें

अंता विधानसभा उपचुनाव: नरेश मीणा को बड़ा झटका, कांग्रेस ने फिर जताया प्रमोद जैन भाया पर भरोसा
बारां
Pramod Jain Bhaya

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 07:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सीएम भजनलाल शर्मा ने सूरत में व्यापारियों को दिए पीले चावल, राजस्थान में निवेश के लिए किया आमंत्रित

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

19 हजार करोड़ का स्मार्ट ‘सपना’, 7 साल, 7 सेक्टर… बदलेगा चेहरा

जयपुर

Cough Syrup Death News : डॉक्टर्स, मेडिकल स्टोर वालों ने बताई सच्चाई, जानिए कफ सिरप से मौत कब हो सकती है?

Cough Syrup Death News, Cough Syrup news, Doctors on Cough Syrup Death, Pharmacist on Cough Syrup Death,
स्वास्थ्य

जयपुर गैस सिलेंडर ब्लास्ट: 20 तस्वीरों में देखें हादसे का भयानक मंजर, दुकानों में उड़-उड़ गिरने लगे सिलेंडर… खेतों की तरफ भागकर बचाई जान

jaipur ajmer highway fire
जयपुर

कानूनी सुरक्षा या प्रतिशोध का खतरनाक हथियार?

ओपिनियन

राजस्थान में Cyber Suraksha Month की घोषणा: स्कूल, कॉलेज, बैंक और हवाई अड्डों तक पहुंचेगी पुलिस

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.