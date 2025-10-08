सीएम भजनलाल शर्मा ने सूरत में व्यापारियों को दिए पीले चावल, राजस्थान में निवेश के लिए किया आमंत्रित

सूरत में राजस्थान मीट को संबोधित करते सीएम भजनलाल शर्मा (फोटो-सोशल मीडिया)
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सूरत दौरे पर हैं। बुधवार को सूरत में आयोजित प्रवासी राजस्थानी मीट को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि राजस्थान की शक्ति और भक्ति की धरती को औद्योगिक विरासत के साथ विश्व पटल पर स्थापित करना समय की मांग है। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों को पीले चावल देकर राज्य में निवेश का निमंत्रण दिया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद पानी, बिजली, उद्योग और रोजगार को प्राथमिकता दी है। यमुना योजना और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को हरियाणा और मध्यप्रदेश से जोड़ा गया है। उन्होंने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के जल संचय अभियान की सराहना की, जिसके तहत गुजरात की टीमें राजस्थान के 40,000 गांवों में जल संरक्षण में जुटी हैं।
'राइजिंग राजस्थान' पहल के तहत 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। 10 महीनों में 3 लाख करोड़ के निवेश से उद्योग शुरू हो चुके हैं, जबकि 4 लाख करोड़ के निवेश प्रक्रिया में हैं। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस पर 25 प्रतिशत निवेश के परिणामस्वरूप हजारों रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
राजस्थान फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित समारोह में शिक्षा, चिकित्सा, गोसेवा और उद्योग में योगदान देने वाले 15 से अधिक प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने उनके योगदान को राजस्थान की प्रगति का आधार बताया। मुख्यमंत्री ने फार्मा, टेक्सटाइल, रंग-रसायन, सिरामिक सहित विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों से निजी वार्ता की और राजस्थान में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से अपील की कि वे अपनी कर्मभूमि के अनुभव को मातृभूमि के विकास में लगाएं।
