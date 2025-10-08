सीएम भजनलाल शर्मा ने सूरत में व्यापारियों को दिए पीले चावल, राजस्थान में निवेश के लिए किया आमंत्रित

राजस्थान फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित समारोह में शिक्षा, चिकित्सा, गोसेवा और उद्योग में योगदान देने वाले 15 से अधिक प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने उनके योगदान को राजस्थान की प्रगति का आधार बताया। मुख्यमंत्री ने फार्मा, टेक्सटाइल, रंग-रसायन, सिरामिक सहित विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों से निजी वार्ता की और राजस्थान में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से अपील की कि वे अपनी कर्मभूमि के अनुभव को मातृभूमि के विकास में लगाएं।