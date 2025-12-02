Rajasthan: रिफाइनरी का फेज-1 लॉन्च करने की तैयारी, CM भजनलाल आज दिल्ली दौरे पर; PM मोदी से मुलाकात संभव

पीएम मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा (फाइल फोटो)
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। दिल्ली में सीएम की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात संभव है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पीएम को आगामी प्रवासी राजस्थानी दिवस और सरकार के दो साल पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम का आमंत्रण देंगे। साथ ही रिफाइनरी फेज-1 लॉन्च को लेकर पीएम मोदी से चर्चा की संभावना है।
राज्य सरकार का दो साल का कार्यकाल 15 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है। इस दिन राजस्थान सरकार कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेगी। सीएम कल रात को दिल्ली भी रुक सकते हैं। हालांकि, उनका दिल्ली रुकने का कार्यक्रम अभी तय नहीं किया गया है।
प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना रिफाइनरी भी जल्द शुरू करवाने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार रिफाइनरी का पहला चरण दिसंबर में शुरू होने की संभावना है। यह रिफाइनरी तीन चरणों में शुरू होगी।
पहले चरण की शुरुआत के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किए जाने की संभावना है। यदि पीएम हरी झंडी दे देते हैं तो दिसंबर मध्य में रिफाइनरी के पहले चरण की शुरुआत उनके हाथों हो सकती है।
