Rajasthan: रिफाइनरी का फेज-1 लॉन्च करने की तैयारी, CM भजनलाल आज दिल्ली दौरे पर; PM मोदी से मुलाकात संभव

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। दिल्ली में सीएम की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात संभव है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पीएम को आगामी प्रवासी राजस्थानी दिवस और सरकार के दो साल पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम का आमंत्रण देंगे। साथ ही रिफाइनरी फेज-1 लॉन्च को लेकर पीएम मोदी से चर्चा की संभावना है।