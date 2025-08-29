PM मोदी की मां पर टिप्पणी मामले पर सीएम भजनलाल की कड़ी प्रतिक्रिया, कहा- कांग्रेस-आरजेडी ने पार की निर्लज्जता की हद

जयपुर। बिहार में चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस और आरजेडी की साझा जनसभाओं से जुड़ा विवाद तूल पकड़ लिया है। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के आरोपों ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। इस मामले पर अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस-आरजेडी पर तीखे वार किए हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार देर रात जारी वीडियो संदेश में कहा कि मां जानकी की पावन धरती, ज्ञान और तप की भूमि बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माता जी का अपमान करना इन दलों के संस्कार और मानसिकता को उजागर करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक मंच से जो टिप्पणी की, वह न केवल प्रधानमंत्री का अपमान है, बल्कि पूरे देश की मातृशक्ति का अपमान है।
सीएम ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेता यह स्वीकार ही नहीं कर पा रहे कि एक गरीब परिवार का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री है और जनता के दिलों में बसता है। जिस मां ने संघर्ष और परिश्रम की पराकाष्ठा कर अपने बेटे को यहां तक पहुंचाया, उनका अपमान कर इन पार्टियों ने भारत की महान परंपरा को कलंकित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आचरण न केवल निंदनीय है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ है।
भजनलाल शर्मा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मातृशक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए मातृ वंदना जैसी योजनाएं और ऐतिहासिक कानून बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता महिलाओं और माताओं के प्रति अपनी निकृष्ट सोच का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह व्यवहार न केवल अस्वीकार्य है बल्कि पूरे समाज के लिए शर्मनाक भी है।
सीएम ने कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इनकी पुरानी आदत है कि जब भी चुनाव में हार सामने दिखती है तो ये अपशब्दों और व्यक्तिगत हमलों का सहारा लेने लगते हैं। भ्रष्टाचार में डूबी यह राजनीति अब जनता समझ चुकी है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता इस बार कांग्रेस-आरजेडी गठबंधन को कड़ा सबक सिखाएगी।
भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट कहा कि पीएम मोदी की मां के प्रति की गई टिप्पणी से देशवासी आहत हैं और इस कृत्य को कोई भी भारतीय समाज कभी माफ नहीं करेगा।