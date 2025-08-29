PM मोदी की मां पर टिप्पणी मामले पर सीएम भजनलाल की कड़ी प्रतिक्रिया, कहा- कांग्रेस-आरजेडी ने पार की निर्लज्जता की हद

सीएम ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेता यह स्वीकार ही नहीं कर पा रहे कि एक गरीब परिवार का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री है और जनता के दिलों में बसता है। जिस मां ने संघर्ष और परिश्रम की पराकाष्ठा कर अपने बेटे को यहां तक पहुंचाया, उनका अपमान कर इन पार्टियों ने भारत की महान परंपरा को कलंकित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आचरण न केवल निंदनीय है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ है।