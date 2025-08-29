Patrika LogoSwitch to English

जयपुर के स्कूलों में शिक्षा मंत्री का छापा: घूमती मिलीं शिक्षिकाएं, गणित-अंग्रेजी के अध्यापक मोबाइल चलाते मिले

जयपुर के स्कूलों में गुरुवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षकों की लापरवाही और अनुशासनहीनता सामने आई। अधिकांश शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, जिससे मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई और कार्रवाई के आदेश दिए।

जयपुर

Aug 29, 2025

Education Minister Madan Dilawar
स्कूल में निरीक्षण करते शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। स्कूलों में गुरुवार सुबह शिक्षा का अनुशासन तार-तार होता दिखा। निरीक्षण पर पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजधानी के कई विद्यालयों में जब हकीकत देखी तो दंग रह गए।

बनीपार्क स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रगान के दौरान शिक्षकाओं को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना था, लेकिन वरिष्ठ अध्यापिका आयशा अजीज और संस्कृत व्याख्याता पुष्पलता पांडे यहां-वहां टहलती नजर आई। मंत्री ने तुरंत सक्षम अधिकारियों को इनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए।

कक्षा में मिले जाले

इसी स्कूल में साफ-सफाई की स्थिति भी बेहद खराब थी। कक्षाओं में जाले लटके थे और शौचालयों में गंदगी के ढेर थे। विद्यालय में 37 कार्मिक पदस्थापित हैं, लेकिन निरीक्षण के दौरान केवल सात ही उपस्थित मिले। प्रधानाचार्य सुनीता मल्होत्रा बिना अनुमति अवकाश पर पाई गई। इसके बाद मंत्री पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणगौरी बाजार पहुंचे। यहां तो हाल और चौंकाने वाले थे।

दुर्व्यवहार की शिकायत

कक्षा-कक्षों में कई शिक्षक मोबाइल चलाते मिले। जिनमें वरिष्ठ अध्यापक गणित गोपाल शर्मा, अंग्रेजी अध्यापक पूनम कुमावत, व्याख्याता पूनम मंगल, वोकेशनल टीचर सोनल अग्रवाल व सुनीता शर्मा सहित अन्य शामिल रहे। मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले ही आदेश है कि स्कूल में मोबाइल लाना और क्लास में इस्तेमाल करना मना है, फिर भी इतनी लापरवाही क्यों?' उन्होंने मोबाइल जांच दोबारा शुरू करने और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

इस विद्यालय की शिक्षिका ललिता यादव पर अधिकांश समय अवकाश पर रहने का आरोप मिला। वहीं पीटीआई की दुर्व्यवहार की शिकायत सामने आई।

आधे थे गैर-हाजिर

मंत्री जब महात्मा गांधी स्कूल गणपति नगर पहुंचे तो वहां भी हाजिरी की पोल खुली। 24 शिक्षकों में से सिर्फ 12 ही मौजूद थे। पता चला कि बनीपार्क के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में प्रधानाचार्य संध्या शर्मा स्टे लेकर पद पर हैं, लेकिन हफ्ते में दो-तीन दिन आती हैं। मंत्री ने कहा कि स्कूलों में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

29 Aug 2025 08:39 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर के स्कूलों में शिक्षा मंत्री का छापा: घूमती मिलीं शिक्षिकाएं, गणित-अंग्रेजी के अध्यापक मोबाइल चलाते मिले

