जयपुर के स्कूलों में शिक्षा मंत्री का छापा: घूमती मिलीं शिक्षिकाएं, गणित-अंग्रेजी के अध्यापक मोबाइल चलाते मिले

कक्षा-कक्षों में कई शिक्षक मोबाइल चलाते मिले। जिनमें वरिष्ठ अध्यापक गणित गोपाल शर्मा, अंग्रेजी अध्यापक पूनम कुमावत, व्याख्याता पूनम मंगल, वोकेशनल टीचर सोनल अग्रवाल व सुनीता शर्मा सहित अन्य शामिल रहे। मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले ही आदेश है कि स्कूल में मोबाइल लाना और क्लास में इस्तेमाल करना मना है, फिर भी इतनी लापरवाही क्यों?' उन्होंने मोबाइल जांच दोबारा शुरू करने और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।