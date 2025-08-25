विधानसभा सत्र से पहले नाराजगी दूर करने की कवायद, CM भजनलाल आज से 2 दिन तक सांसद-विधायकों से करेंगे संवाद

बैठकों में मुख्यमंत्री विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प, भाजपा के संगठनात्मक मुद्दे, पूर्ववर्ती कांग्रेस की तुलना में वर्तमान भाजपा सरकार के कामकाज, सरकार की योजनाओं व नीतियों के क्रियान्वयन और आमजन को लाभ, विधानसभा सत्र, प्रस्तावित खेलो इंडिया गेम्स और राइजिंग-राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव को लेकर संवाद करेंगे। माना जा रहा है कि सत्र से पहले सांसदों के साथ सभी विधायकों की समस्याओं को सुनकर उन्हें खुश करने की कोशिश है।