जयपुर

Rajasthan Cabinet Meeting: विधानसभा सत्र शुरू होने से एक दिन पहले सीएम भजनलाल ने बुलाई कैबिनेट ​मीटिंग, जानें क्यों है खास

Bhajanlal Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को कैबिनेट की बैठक होगी। सोमवार से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है।

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 30, 2025

CM Bhajan Lal
सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो: सोशल

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को कैबिनेट की बैठक होगी। सोमवार से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में इस बैठक में विधानसभा से जुड़े विधायी कार्यों पर चर्चा होगी।

कैबिनेट की बैठक में कुछ विधेयक भी रखे जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने इस साल फरवरी में विधानसभा सत्र में धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पेश किया था। सरकार इस विधेयक को वापस लेकर धर्म परिवर्तन से जुड़ा नया विधेयक इसी सत्र में ला सकती है।

एसआइ भर्ती रद्द मामले पर हो सकती है चर्चा

बैठक में हाल ही में एसआइ भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के निर्णय पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। हालांकि, मंत्रिमंडल सचिवालय ने अभी सिर्फ कैबिनेट बैठक की सूचना ही जारी की है। कैबिनेट का एजेंडा रविवार सुबह जारी होने की उम्मीद है।

कुछ और विधेयकों के प्रारूप को मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी

विधानसभा के सोमवार से होने वाले सत्र में प्रवर समिति के पास लंबित तीन विधेयक आएंगे, वहीं कैबिनेट से हाल ही मंजूर तीन नए विधेयक भी इसी सत्र में आएंगे। विधानसभा में पिछले सत्र में रखे गए राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 को कुछ संशोधन के साथ पेश करने के लिए वापस लेने की तैयारी है, वहीं रविवार को कुछ और विधेयकों को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। इससे विधानसभा सत्र के लिए प्रस्तावित विधेयकों की संख्या 8 से 10 तक पहुंच सकती है।

Published on:

30 Aug 2025 08:50 am

