Rajasthan Cabinet Meeting: विधानसभा सत्र शुरू होने से एक दिन पहले सीएम भजनलाल ने बुलाई कैबिनेट ​मीटिंग, जानें क्यों है खास

विधानसभा के सोमवार से होने वाले सत्र में प्रवर समिति के पास लंबित तीन विधेयक आएंगे, वहीं कैबिनेट से हाल ही मंजूर तीन नए विधेयक भी इसी सत्र में आएंगे। विधानसभा में पिछले सत्र में रखे गए राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 को कुछ संशोधन के साथ पेश करने के लिए वापस लेने की तैयारी है, वहीं रविवार को कुछ और विधेयकों को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। इससे विधानसभा सत्र के लिए प्रस्तावित विधेयकों की संख्या 8 से 10 तक पहुंच सकती है।